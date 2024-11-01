IPT declara que respeta la libertad de expresión de todo el mundo y que trabaja con la LaVuelta y las autoridades para asegurar la seguridad del equipo[EN]

Del mismo modo que ocurrió en el Giro y en el Tour, las protestas anti-israel han tomado parte durante la 5ª etapa de LaVuelta. El equipo ha hecho una declaración al bloqueo al que se ha visto sometido únicamente su equipo: "Respetamos la libertad de expresión de todo el mundo, incluyendo el derechos de los que protestas pacificamente, pero condenamos los actos peligrosos de la etapa 5 de LaVuelta que no solo comprometen la seguridad de los ciclistas sino también la de los propios protestantes. [...]"
La mayoría de equipos han hecho una media entre 57 y 54 km/h. Si no te ven, y te impactan como peatón, debe de estar muy cerca de ser mortal.
Y si les van a sancionar, espero que sea como en la imagen adjunta
cyclinguptodate.com/cycling/timeline-of-mathieu-van-der-poels-arrest-w
Si un ciclista no descansa bien, en 2 días está fuera de la carrera en el mejor de los casos.
Link al comunicado: xcancel.com/IsraelPremTech/status/1960751773955842101#m
