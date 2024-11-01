IPT declara que respeta la libertad de expresión de todo el mundo y que trabaja con la LaVuelta y las autoridades para asegurar la seguridad del equipo[EN]

Del mismo modo que ocurrió en el Giro y en el Tour, las protestas anti-israel han tomado parte durante la 5ª etapa de LaVuelta. El equipo ha hecho una declaración al bloqueo al que se ha visto sometido únicamente su equipo: "Respetamos la libertad de expresión de todo el mundo, incluyendo el derechos de los que protestas pacificamente, pero condenamos los actos peligrosos de la etapa 5 de LaVuelta que no solo comprometen la seguridad de los ciclistas sino también la de los propios protestantes. [...]"