IPT declara que respeta la libertad de expresión de todo el mundo y que trabaja con la LaVuelta y las autoridades para asegurar la seguridad del equipo[EN]

Del mismo modo que ocurrió en el Giro y en el Tour, las protestas anti-israel han tomado parte durante la 5ª etapa de LaVuelta. El equipo ha hecho una declaración al bloqueo al que se ha visto sometido únicamente su equipo: "Respetamos la libertad de expresión de todo el mundo, incluyendo el derechos de los que protestas pacificamente, pero condenamos los actos peligrosos de la etapa 5 de LaVuelta que no solo comprometen la seguridad de los ciclistas sino también la de los propios protestantes. [...]"

| etiquetas: la vuelta , israel , ciclismo , genocidio , figueres
Veelicus #3 Veelicus
Han salido a la carretera en un tramo que era una recta enorme, no han puesto en peligro a nadie, de hecho no creo ni que hayan hecho nada ilegal, quizas una sancion administrativa.
#5 R2dC
#3 Te sorprendería lo poco que miran hacia delante los ciclistas en una contrarreloj: road.cc/content/news/calls-crackdown-head-down-position-after-kung-cra

La mayoría de equipos han hecho una media entre 57 y 54 km/h. Si no te ven, y te impactan como peatón, debe de estar muy cerca de ser mortal.

Y si les van a sancionar, espero que sea como en la imagen adjunta  media
#6 pelagito
#3 yo veo un intento de atropello por parte de los motoros. Se han tirado encima de la pancarta con muy mala sombra
javibaz #2 javibaz
Yo intentaría retrasar su salida del hotel y que no lleguen a la salida. Pacifico y efectivo.
#4 R2dC
#2 A Van der Poel, cuando fue al campeonato del mundo en australia, la noche anterior unos adolescentes estuvieron tocando los cojones llamando a la puerta y haciendo ruido. Obviamente se levanto, debió de tener un altercado con ellos y acabó en comisaria. Como no pudo descansar bien, solo hizo 35 kms en una carrera de más de 200.

cyclinguptodate.com/cycling/timeline-of-mathieu-van-der-poels-arrest-w

Si un ciclista no descansa bien, en 2 días está fuera de la carrera en el mejor de los casos.
#1 R2dC
"[...]El equipo continua trabajando con los organizadores de la carrera y las autoridades relevantes para asegurar nuestra seguridad en la Vuelta a España y en todas las carreras, y asegurarse de que ninguna protesta afecta nuestra seguridad, asi como nuestro derecho a participar en la carrera"

Link al comunicado: xcancel.com/IsraelPremTech/status/1960751773955842101#m

Relacionada:…   » ver todo el comentario
