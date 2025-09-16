edición general
Ione Belarra e Irene Montero: ¿cometieron un delito de desobediencia en la etapa final de La Vuelta Ciclista a España?  

Ione Belarra e Irene Montero protagonizaban una de las fuertes protestas que se han producido en Madrid ante el paso de la Vuelta ciclista a España. Una participación ante la que agentes de la Policía no dudaron en apercibir a ambas representantes de Unidas Podemos que podrían ser denunciadas por un delito de desobediencia

#2 poseso
"delito de desobediencia" ... es que el gobierno anda muy liado ahora, pero ya verás que pronto cumplirá con la promesa de revertir la ley mordaza... en cuanto tengan un ratín.
Imag0 #1 Imag0
Es que son todos iguales :shit:
alfre2 #4 alfre2
Siguiendo el criterio de casos anteriores, les quitarán también el escaño en el Congreso, como pasó con Alberto? I wonder
#8 Leon_Bocanegra
Espero que, si. Hay cosas que no se deben obedecer.
Andreham #6 Andreham
Ellas seguro.

¿La que tiró al suelo a motos de la Local, se escapó ignorando los avisos para que se detuviera, se encerró en su mansión y mandó a sus escoltas de la Guardia Civil a dispersar a los de la Local? No.

¿El que estuvo desaparecido una semana después de atropellar a un niño y encararse a la policía, para que se le pasase los efectos de las drogas, antes de presentarse en comisaría, porque claro a nadie se le ocurrió ir a ver si estaba en su casa? No.

¿La que no sabe dónde está su marido ni cómo le ha aparecido un Jaguar en el garaje? No.

¿El que siempre le sale un viaje de negocios y pide CUATRO veces que se aplace el juicio? No.
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
Mira que son criticables estás dos personas pero a veces hay que darles la razón.

www.youtube.com/watch?v=_5eAB2wmzls
NPCMeneaMePersigue #5 NPCMeneaMePersigue
Ayuso con lo que la ONU califica de Genocidio, Ione e Irene contra el genocidio

Hace 85 años Ayuso y sus fans irían con Hitler, Ione e Irene con los aliados
Netanyahu #7 Netanyahu *
Fue un acto terrorista. A los patriotas de Blanquerna le cayeron 12 años por hacer un boicot a un acto separatista sin ningún tipo de violencia (solo un pequeño bollo a una puerta). En cualquier país serio a estas dos terroristas caerían 20-25 años por incitación al terrorismo y a detener un acto multitutidanario con violencia, que pudo haber peligrado la integridad física de los ciclistas.
