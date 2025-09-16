Ione Belarra e Irene Montero: ¿cometieron un delito de desobediencia en la etapa final de La Vuelta Ciclista a España?  

Ione Belarra e Irene Montero protagonizaban una de las fuertes protestas que se han producido en Madrid ante el paso de la Vuelta ciclista a España. Una participación ante la que agentes de la Policía no dudaron en apercibir a ambas representantes de Unidas Podemos que podrían ser denunciadas por un delito de desobediencia
| etiquetas: ione belarra , irene montero , delito , desobediencia , ciclismo , vuelta
¿La que tiró al suelo a motos de la Local, se escapó ignorando los avisos para que se detuviera, se encerró en su mansión y mandó a sus escoltas de la Guardia Civil a dispersar a los de la Local? No.
¿El que estuvo desaparecido una semana después de atropellar a un niño y encararse a la policía, para que se le pasase los efectos de las drogas, antes de presentarse en comisaría, porque claro a nadie se le ocurrió ir a ver si estaba en su casa? No.
¿La que no sabe dónde está su marido ni cómo le ha aparecido un Jaguar en el garaje? No.
¿El que siempre le sale un viaje de negocios y pide CUATRO veces que se aplace el juicio? No.
Hace 85 años Ayuso y sus fans irían con Hitler, Ione e Irene con los aliados