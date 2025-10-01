edición general
22 meneos
21 clics
Ione Belarra atribuye a los gobiernos europeos la responsabilidad por incidentes con la flotilla interceptada por Israel

Ione Belarra atribuye a los gobiernos europeos la responsabilidad por incidentes con la flotilla interceptada por Israel

“La Flotilla acaba de ser interceptada por las fuerzas genocidas israelíes. Hacemos responsables a sus cómplices, todos los gobiernos europeos, de cualquier cosa que ocurra. Han tenido un mes para protegerles y no lo han hecho. Todas con Palestina y todas con la Flotilla”, comunicó Belarra en la plataforma ‘X’.

| etiquetas: ione , belarra , gobiernos , europa , responsabilidad , flotilla , israel
18 4 1 K 183 actualidad
15 comentarios
18 4 1 K 183 actualidad
Comentarios destacados:    
#8 Leon_Bocanegra
Ojalá hubiera en este mundo más políticos gilipollas como Ione. Nos iria mejor a todos.
8 K 85
#14 Tensk
#8 La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reclamado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que “utilice todos los medios a su alcance”, económicos, políticos e incluso “militares”, para garantizar que la flotilla internacional que transporta ayuda humanitaria a Gaza pueda completar su misión.

www.lavanguardia.com/politica/20251001/11115342/belarra-pide-sanchez-e
0 K 11
Sr.No #4 Sr.No
Partiendo de que los gobiernos europeos han sido directamente cómplices del genocidio que está perpetrando Israel en la Franja de Gaza y que ni siquiera se molestan en hacer cumplir el derecho internacional en el Mediterráneo, de nuevo, permitiendo y siendo cómplices del bloqueo ilegal que Israel está realizando en aguas internacionales, sí, Ione Belarra tiene más razón que una santa.

Por no mencionar las veces que se han pasado por el forro la orden de detención del CPI contra Bibi Hitler y le han permitido campear tranquilamente por sus países.
2 K 35
bronco1890 #9 bronco1890
Netanjahu debe estar acojonao
0 K 11
suppiluliuma #11 suppiluliuma *
Ione Belarra: la obligación de la UE es entrar en combate con Israel para defender a los palestinos.
También Ione Belarra: la obligación de la UE es obligar a Ucrania a rendirse.
0 K 11
Pablosky #12 Pablosky
#11 Anda mira, tu citas a la gente "literalmente" como yo, sin decir las mismas palabras xD
0 K 14
suppiluliuma #15 suppiluliuma
#12 Pero sí expreso el mismo significado, separando el grano de la paja. Como Salvor Hardin con Lord Dorwin.
0 K 11
#5 Turny
¿Protegerles?, pretendía que barcos europeos respondieran con fuego al asalto Israelí que ya habia avisado que no iban a pasar?. Pero tierno como Podemos pide intervención militar, si fuera para ir contra Israel se justifica todo el gasto de enviar a la armada a la zona.
0 K 6
Vini.Jr. #7 Vini.Jr.
A mi me molaría también que me pagaran un veranillo de crucero. Supongo que si estás parando un genocidio es lo de menos. Lo gracioso es que lo que pase si, va a ser culpa de perro sanxe por apoyarlo, y de Podemos por supuesto. Es una barrabasada haber desperdiciado ese dinero que podía haber ayudado de verdad. Ahora pues nada, un tiempito con los israelies y pa casa. Algunos no tendrán esa suerte si son de Hamás.
3 K -18
Supercinexin #10 Supercinexin *
#7 Yo pondría pasta para enviar a muchos de Menéame a un crucero así, meter a muchos fachas en barcos con banderas palestinas y mandarlos pa Israel. Cuando lleguen les pueden decir a los militares israelíes que los ha metido el cabrón de Supercinexin que le gusta mucho hacer putadas, jajajaj :troll:
0 K 16
#1 Kuruñes3.0
Ione Belarra es gilipollas y da igual cuando leas esto.
16 K -29
#2 guillersk
#1 so say we all
2 K -16
SegarroAmego #3 SegarroAmego
#1 coincido aunque la prefiero mil veces antes que su amigue
3 K 2
#6 Barriales
#1 lo mismo pensamos muchos, pero de ti.
3 K 46
#13 Toponotomalasuerte
#1 Que bien aprendidita tenéis la lección algunos. Domados no. Lo siguiente. A parte de poca clase, lo que rezuma tú comentario, más que odio y escozor, es estupidez.
1 K 22

menéame