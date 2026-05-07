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Investigan un posible suministro de drogas a 10 menores en un viaje de estudios de una ikastola

Investigan un posible suministro de drogas a 10 menores en un viaje de estudios de una ikastola

La Ertzaintza y la Guardia Civil investigan diez denuncias de familias de menores de edad que participaban en un viaje de estudios de la ikastola Ikasbidea, de Durana, ante la posibilidad de que se les hayan podido suministrar drogas durante un crucero en el Mediterráneo. Según ha detallado EITB, se trata de alumnos de cuarto de la ESO y la Asociación de Padres y Madres (AMPA) del centro tampoco ha querido pronunciarse al considerar que se trata de un tema «muy sensible» y ha mostrado su apoyo a las familias afectadas.

| etiquetas: alumnos , ikastola , , eso , drogas , viaje , estudios , ikasbidea
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3 comentarios
6 1 0 K 69 actualidad
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Pq la opción de que buscaran drogas en el viaje de fin de curso se contempla?

Anda que no bebimos y fumamos nosotros xD
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insulabarataria #2 insulabarataria
#1 con 15 años? Jamás! Nunca nadie con 15 años se ha tomado dos martinis con limón y ha acabado potando al salir del bar. ¡Eso es imposible!
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menéame