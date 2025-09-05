Investigan un naufragio en Cuba que podría cambiar todo lo que sabemos sobre los vikingos

El Museo Nacional de Dinamarca acaba de anunciar que enviará un equipo de arqueólogos a Cuba para investigar un naufragio que podría tener conexiones con los vikingos. La expedición está liderada por Jeanette Varberg, arqueóloga y curadora del museo, experta en cultura vikinga. El pecio fue descubierto en la década de 1950, pero hasta hoy nadie ha podido confirmar su origen ni siquiera volver a localizarlo con exactitud. Algunos de los primeros análisis apuntaron a que el barco podía ser anterior a 1492, fecha de la llegada de Colón a América.