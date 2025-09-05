edición general
Investigan un naufragio en Cuba que podría cambiar todo lo que sabemos sobre los vikingos

El Museo Nacional de Dinamarca acaba de anunciar que enviará un equipo de arqueólogos a Cuba para investigar un naufragio que podría tener conexiones con los vikingos. La expedición está liderada por Jeanette Varberg, arqueóloga y curadora del museo, experta en cultura vikinga. El pecio fue descubierto en la década de 1950, pero hasta hoy nadie ha podido confirmar su origen ni siquiera volver a localizarlo con exactitud. Algunos de los primeros análisis apuntaron a que el barco podía ser anterior a 1492, fecha de la llegada de Colón a América.

Imag0 #1 Imag0
La salsa la inventaron los vikingos :shit:
Pertinax #3 Pertinax *
#_2 En el caso de la palabra curador, su uso está muy extendido en América y el diccionario académico la define como ‘persona encargada de la conservación y supervisión de bienes artísticos o culturales, especialmente para su eventual exhibición’. Constituye, pues, un uso específico de la acepción general (‘que tiene cuidado de algo’). Este mismo planteamiento se extiende al verbo, de modo que son igualmente habituales construcciones como curar contenidos y contenidos curados.

De esa manera, tanto la expresión comisario de exposiciones como curador de exposiciones se pueden considerar válidas.

www.fundeu.es/recomendacion/comisario-y-curador-de-exposiciones-termin
salteado3 #2 salteado3
"Curadora" de museo = conservadora de museo.

Barbarismos ingleses y malas traducciones hasta en la sopa.
Enésimo_strike #5 Enésimo_strike
Lo que sabemos de los vikingos es que no llevaban casco con cuernos. Eso y que llegaron al continente americano primero que el reino, otra cosa es establecerse a escala reseñable, dominarlo y, sobre todo, darlo a conocer.
#4 AlexGuevara *
Colón podría ser vikingo, pero que al menos no sea valenciano o catalán

Lo de que los vikingos llegaron antes de la Corona de Castilla a América, no estaba ya superado?
