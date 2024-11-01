edición general
10 meneos
16 clics
Investigan la muerte de un gato abandonado en una jaula-trampa en Mont-roig del Camp

Investigan la muerte de un gato abandonado en una jaula-trampa en Mont-roig del Camp

El Ayuntamiento de Mont-roig del Camp ha iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de un gato comunitario. El hallazgo se produjo cuando una vecina encontró una jaula-trampa oculta detrás de un árbol en un terreno cercano a su vivienda mientras buscaba la pelota de su perro. Dentro de la jaula se encontraba un gatito muerto. Según los voluntarios que gestionan la colonia, el pasado 3 de febrero una empresa externa contratada por el Ayuntamiento, COMERTU (de Tudela), realizó capturas de gatos para trasladarlo...

| etiquetas: colonia felina , jaula trampa , gatito muerto , contrata , comertu , mont-roig
7 3 0 K 99 Abuso_Animal
3 comentarios
7 3 0 K 99 Abuso_Animal
Asimismov #2 Asimismov
AYAYAYAY
0 K 12
Esfingo #1 Esfingo
Era el gato de Schrödinger, no debieron de abrir la jaula.
0 K 10
bigmat #3 bigmat
¿donde ha quedado la tradicional del saco y tirada al río de toda la vida?
0 K 7

menéame