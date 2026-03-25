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Investigan al jefe de la Policía Local de Teo por falsedad documental y encubrimiento del quebrantamiento de pena a un condenado por violencia de género

Investigan al jefe de la Policía Local de Teo por falsedad documental y encubrimiento del quebrantamiento de pena a un condenado por violencia de género

Las pesquisas de la Policía Judicial de la Guardia Civil intentan determinar si maniobró para simular que el sentenciado había cumplido 60 horas de trabajo comunitario.

| etiquetas: policía local , teo , falsedad documental , violencia de género
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4 comentarios
9 2 1 K 106 actualidad
Ratoncolorao #1 Ratoncolorao
De los creadores de las denuncias falsas llega la falsedad documental para ayudar a los amigachos condenados por violencia de género. Y luego que el corporativismo machirulo no existe...YA.
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#2 fremen11
Se irá de rositas.......
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KoLoRo #3 KoLoRo
Otro caso aislado de corrupción en el cuerpo y van....... :-D
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CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
Lo de las pulseras como acabó todo?
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menéame