Investigan a la dueña del pastor belga malinois hallado atado con una cadena en plena borrasca en El Portal, Jerez

La Guardia Civil de Cádiz investiga a una mujer por un delito de maltrato animal en la barriada jerezana de El Portal. Las actuaciones se iniciaron a raíz de la publicación de un video en el que se veía a un ejemplar de pastor belga malinois atado con una cadena en el interior de una vivienda desalojada por las inundaciones. Tras retirar la mujer el animal del domicilio, el SEPRONA comprobó in situ el lamentable estado en el que se encontraba con carácter previo a las inundaciones, tanto por desnutrición severa, heridas sin atender, parásitos…

| etiquetas: pastor belga , malinois , atado , inundaciones , el portal , desnutrición , herida
2 comentarios
sotillo #2 sotillo
Gracias a una desgracia se ha descubierto a una desgraciada
Uda #1 Uda
malnacida!!
