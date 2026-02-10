edición general
Investigan como homicidio imprudente la muerte de un ciclista accidentado en el límite entre las provincias de Murcia y Alicante

El 112 derivó la llamada a los servicios de Emergencia de la Comunidad Valenciana, aunque había un centro de urgencias murciano a menos de tres kilómetros.

#1 ernovation
Yo esto no lo puedo entender. Sí que entendería que se hubieran presentado las dos ambulancias, que es lo que tendría que haber sucedido en caso de dudas.

Veo correcto que esto sea un delito.
