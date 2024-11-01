Investigados 14 hombres por disturbios y cánticos racistas en Alginet

Un episodio de disturbios en Alginet ha acabado con catorce hombres investigados por desórdenes públicos, amenazas y expresiones racistas, tras unos hechos ocurridos el pasado mes de enero en esta localidad de la Ribera Alta. La actuación se originó en las inmediaciones de la parada de metro, donde un grupo de personas encapuchadas ocupó varias calles. Algunos portaban bates de béisbol y otros golpeaban mobiliario urbano mientras lanzaban amenazas de muerte y proferían insultos contra el colectivo árabe. Durante el recorrido también se escuc...