Investigadores surcoreanos logran control magnético del litio y eliminan riesgo de explosiones en baterías de alta capacidad

El litio metálico es, en teoría, el ánodo perfecto. Tiene una capacidad muy superior al grafito convencional. El problema aparece con el uso real. Durante los ciclos de carga y descarga, el litio tiende a crecer de forma desordenada, formando dendritas. Agujas microscópicas. Afiladas. Inestables. Cuando atraviesan el separador interno, el resultado puede ser un cortocircuito interno. Y ahí empiezan los problemas serios.

"No es una solución lista para producción masiva mañana, pero sí una base sólida sobre la que construir"

La batería mágica de la semana, o del día.
