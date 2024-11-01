edición general
Investigadores revelan diferentes patrones de clavos en el calzado romano y su relación con la moda y la salud

Un estudio reciente, publicado en el Journal of Archaeological Science: Reports, ha empleado radiografías digitales para analizar ocho bloques de tierra extraídos de un cementerio romano-británico en Canterbury, Inglaterra. Estos bloques, que contienen los restos de calzado con clavos han permitido a los arqueólogos determinar el diseño, el tamaño e incluso posibles patrones decorativos de los zapatos con los que fueron enterrados los difuntos, a pesar de que el cuero se haya desintegrado por completo con el tiempo. En la época romana, clavarse

