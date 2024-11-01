Investigadores en Japón descubren una nueva especie de medusa que merece un nombre de guerrero samurái [Eng]  

Un grupo de investigación dirigido por estudiantes de la Universidad de Tohoku ha descubierto una nueva especie de Physalia venenosa (comúnmente conocida como carabela portuguesa) que nunca antes se había visto en el noreste de Japón. Este descubrimiento sugiere que el calentamiento de las aguas costeras y el cambio de las corrientes oceánicas están influyendo en la distribución de los organismos marinos en el noreste de Japón. El estudio, publicado en Frontiers in Marine Science (Marine Molecular Biology and Ecology) el 30 de octubre de 2025