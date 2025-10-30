edición general
Investigadores encuentran una posible causa para la creciente polarización

Entre 2008 y 2010, la polarización social aumentó drásticamente junto con un cambio significativo en el comportamiento social: el número de contactos sociales cercanos aumentó de un promedio de dos a cuatro o cinco personas. La conexión entre estos dos desarrollos podría proporcionar una explicación fundamental de por qué las sociedades de todo el mundo se fragmentan cada vez más en burbujas ideológicas.

TripleXXX #1 TripleXXX
La verdad es que es muy fácil decir que la gente es tonta pero somos animales sociales y nos dejamos arrastrar por cosas absurdas.
Encima, cada vez se lee menos con lo que el campo está abonado.
#4 mariopg
las élites. punto.
#2 Juantxi
Nos dejamos manipular y dejamos de actuar como personas normales, simpáticas y empáticas.
capitan__nemo #3 capitan__nemo
Si claro. Las redes "sociales" no han tenido nada que ver.

