Investigadores encuentran una posible causa para la creciente polarización

Entre 2008 y 2010, la polarización social aumentó drásticamente junto con un cambio significativo en el comportamiento social: el número de contactos sociales cercanos aumentó de un promedio de dos a cuatro o cinco personas. La conexión entre estos dos desarrollos podría proporcionar una explicación fundamental de por qué las sociedades de todo el mundo se fragmentan cada vez más en burbujas ideológicas.
| etiquetas: polarización , burbuja ideológica , redes sociales , amistad
Encima, cada vez se lee menos con lo que el campo está abonado.
