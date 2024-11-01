edición general
Investigadores descubren el poder de una nueva terapia en el tratamiento del cáncer canino

Una nueva investigación realizada en EEUU puede ayudar a veterinarios y dueños de mascotas a comprender mejor cómo tratar el cáncer de tiroides en perros al estudiar cómo mejorar el tratamiento con yodo radiactivo. Sienta las bases para ofrecer opciones de tratamiento más personalizadas y eficaces. “La integración de radiofármacos y técnicas de imágenes avanzadas está cambiando fundamentalmente el tratamiento del cáncer canino al permitir -Fuente: onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/vco.13070

