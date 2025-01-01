Investigadores demuestran que la semana laboral de cuatro días es más rentable para las empresas

Wen Fan, profesora del Boston College, explica que lo más sorprendente del estudio es que no hay sorpresas, y que todo lo que esperaban se está confirmando. "Horas reducidas, bienestar mejorado y resultados organizacionales clave mantenidos. Todo esto sucedió sin que los trabajadores tuvieran que intensificar sus exigencias laborales", comenta la experta. Lo que es más sorprendente es que este método también afecta positivamente a las empresas: los negocios registraron una mejora en la productividad y un crecimiento en los ingresos.
Que es justamente la idea que tienen los pocos empresarios que hablan de reducir jornada.
Supongo que es algo que pasará en España en un futuro lejano, si así lo deciden... lo chinos.
Podríamos montar una empresa, con todo lo que sabemos de aquí y lo ineptos que son los pulseritas destrozaríamos a la competencia.
Malditos rogelios.