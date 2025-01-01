edición general
Investigadores demuestran que la semana laboral de cuatro días es más rentable para las empresas

Wen Fan, profesora del Boston College, explica que lo más sorprendente del estudio es que no hay sorpresas, y que todo lo que esperaban se está confirmando. "Horas reducidas, bienestar mejorado y resultados organizacionales clave mantenidos. Todo esto sucedió sin que los trabajadores tuvieran que intensificar sus exigencias laborales", comenta la experta. Lo que es más sorprendente es que este método también afecta positivamente a las empresas: los negocios registraron una mejora en la productividad y un crecimiento en los ingresos.

10 comentarios
Gry #2 Gry
La hostelería en España debería apoyarlo a muerte, que piensen en lo que ganan en un puente y lo multipliquen por 56. :-D

vicus. #4 vicus.
#3 Te refieres a los chinos porque han comprado Mediamarkt?. Son ya los jefes, no los que curran en la tienda.

berkut #7 berkut
#4 Pues sí, por no decir que no son solo los jefes. Además son los que fabrican la gran mayoría de productos que se venden.

solrac79 #8 solrac79
Seguro que si vamos al pasado encontraríamos reflexiones absurdas tipo: librar sábado y domingo es incompatible con determinados trabajos, por lo que no debería proponerse para la mayoría de trabajos donde sí sería posible y beneficioso.

Supercinexin #10 Supercinexin
Sobretodo si te bajan el sueldo acorde a lo que trabajas, curras 32 horas en vez de 40 y sigues produciendo lo mismo.

Que es justamente la idea que tienen los pocos empresarios que hablan de reducir jornada.

vicus. #1 vicus.
No me digas, me han dicho algunos de los eruditos económicos de aquí, los de pulserita, puro y carajillo, que la jornada de cuatro horas iba o va acabar con la economía española.

berkut #3 berkut
#1 La jornada de 4 horas te la puedes permtir cuando el trabajo te lo hacen los robots o/y los chinos

Supongo que es algo que pasará en España en un futuro lejano, si así lo deciden... lo chinos.

#6 encurtido
#1 El empresario que mencionas podría tener más putas, más coca y una pulserita bordada en oro aumentando la rentabilidad y beneficios poniendo la semana laboral de 4 días. Pero prefiere renunciar a todo esto sólo para hacer rabiar a los foreros de menéame.

Podríamos montar una empresa, con todo lo que sabemos de aquí y lo ineptos que son los pulseritas destrozaríamos a la competencia.

#9 Leon_Bocanegra
Esto a la derechusma libertarra no le va a gustar. A ver, que si, que es más productiva la semana laboral de 4 dias. Pero el currante cogería mucha libertad, primero tuvieron que dejar de darles latigazos , luego les tuvieron que dar vacaciones... Y ahora esto? Que va a ser lo próximo? Tener que pagar por encima del mínimo? Tener que respetar los convenios?

Malditos rogelios.
Malditos rogelios.

pablicius #5 pablicius
investigadores demuestran que para ellos trabajo solo es trabajo de oficina. Como sigue el grueso de la fuerza laboral se pasara la vida en reuniones.


