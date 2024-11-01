edición general
Investigadores coreanos superan el umbral de 5 voltios en baterías sólidas con nuevo electrolito de fluoruro, retienen el 75% de capacidad tras 500 ciclos

Un equipo de investigación de la Universidad Yonsei, en Corea del Sur, ha logrado lo que durante décadas se consideró técnicamente inviable: desarrollar un electrolito sólido basado en flúor capaz de operar por encima de los 5 voltios de manera segura y con una alta conductividad iónica. El nuevo compuesto, LiCl–4Li₂TiF₆, no solo resiste voltajes elevados, sino que mantiene la estabilidad química que antes colapsaba más allá de los 4 voltios en la mayoría de electrolitos sólidos tradicionales.

  1. Gry #1 Gry
    ¿Cuantos voltios hacen falta para mover un coche eléctrico? ?(
  2. aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro *
    #1 Un coche electrico no se pero las baterías de los portátiles operan normalmente entre 10.8 V y 14.8 V, y se estima que en el mundo hay más de 2 mil millones
  3. #3 PerritaPiloto
    La noticia de baterías milagrosas de la semana.
  4. #4 PerritaPiloto
    #1 Una célula de ion litio da nominalmente alrededor de 4V. Es la asociación de células la que da la corriente y tensión suficientes.
  5. woody_alien #5 woody_alien *
    #3 Que buenos tiempos aquellos del grafeno.

    #1 de 400 p´arriba.
  6. Gry #6 Gry
    #4 Cierto, estaba pensando en baterías completas no en las celdas. :palm:
  7. #7 Ferroviman
    #3 la batería mierda de la semana... 75% después de 500 ciclos esta fuera del mercado. Mucho....
  8. #8 PerritaPiloto
    #7 Entiendo que es una batería experimental. Obviamente está muy lejos del mercado. Es un hito técnico interesante, pero de momento nada más.

    Quizás ese camino nunca lleve a una batería viable, o quizás si.
