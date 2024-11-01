Investigadores coreanos superan el umbral de 5 voltios en baterías sólidas con nuevo electrolito de fluoruro, retienen el 75% de capacidad tras 500 ciclos

Un equipo de investigación de la Universidad Yonsei, en Corea del Sur, ha logrado lo que durante décadas se consideró técnicamente inviable: desarrollar un electrolito sólido basado en flúor capaz de operar por encima de los 5 voltios de manera segura y con una alta conductividad iónica. El nuevo compuesto, LiCl–4Li₂TiF₆, no solo resiste voltajes elevados, sino que mantiene la estabilidad química que antes colapsaba más allá de los 4 voltios en la mayoría de electrolitos sólidos tradicionales.