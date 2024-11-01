El investigador del genocidio Omer Bartov habla sobre Gaza, Israel y Occidente - Young & Naive [ENG]

Nuestro invitado en el estudio: Omer Bartov, historiador y profesor de estudios sobre el Holocausto y el genocidio en la Universidad Brown de Providence, Rhode Island, EE. UU. Es uno de los principales investigadores del Holocausto a nivel mundial y considerado un experto en estudios sobre genocidio. Conversamos sobre los padres y la juventud de Omer, la creación del Estado de Israel, el sionismo y la Nakba, un estado binacional para judíos y palestinos, las fuerzas fascistas en el Israel actual...