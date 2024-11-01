Investigado por presunto envenenamiento de más de 100 gatos

La Patrulla de Protección de la Naturaleza (PAPRONA) de la Guardia Civil de Illescas ha abierto una investigación contra un vecino de Villaluenga de la Sagra, acusado de un presunto delito continuado de maltrato animal. El caso ha generado gran consternación en la comarca tras conocerse que, supuestamente, este individuo habría provocado la muerte de unos 50 gatos en los últimos cuatro meses y más de 100 en el último año. Confirmaron la presencia de dos variedades de veneno altamente agresivas, capaces de provocar la muerte en poco tiempo.
| etiquetas: envenenamiento , gatos , villaluenga de la sagra , paprona