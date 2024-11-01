edición general
Investigadas tres personas tras arrojar cachorros en estado de inanición severa desde un coche

La Guardia Civil ha instruido diligencias como presuntos autores de un delito contra los animales a tres vecinos de Caravaca de la Cruz por abandonar a dos cachorros en estado de inanición severa y con signos de maltrato físico en los extrarradios del municipio. La intervención se desencadenó gracias a la colaboración de un agente de la Policía Local fuera de servicio, que presenció cómo el conductor de un vehículo arrojaba a los dos canes, que presentaban un cuadro clínico de desnutrición severa y caquexia.

2 comentarios
#2 rbrn
Y a mi dándome pena hasta las moscas, que las saco por la ventana...
ComaR #1 ComaR
No tengo palabras para maldecir a esos tipejos.
