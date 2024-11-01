Investigadas tres personas tras arrojar cachorros en estado de inanición severa desde un coche  

La Guardia Civil ha instruido diligencias como presuntos autores de un delito contra los animales a tres vecinos de Caravaca de la Cruz por abandonar a dos cachorros en estado de inanición severa y con signos de maltrato físico en los extrarradios del municipio. La intervención se desencadenó gracias a la colaboración de un agente de la Policía Local fuera de servicio, que presenció cómo el conductor de un vehículo arrojaba a los dos canes, que presentaban un cuadro clínico de desnutrición severa y caquexia.