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Investigaciones demuestran que las armas de los escorpiones están reforzadas con metal para adaptarse a sus necesidades (ENG)  

Las interacciones ambientales han moldeado la evolución de las propiedades materiales de sus exoesqueletos. El endurecimiento de esta estructura mediante la incorporación de metales de transición ha permitido avances biomecánicos en el desarrollo de armas. Las armas de los escorpiones consisten en el aguijón (telson) y las pinzas (quelas) y contienen diversos metales como zinc, manganeso y hierro, aunque se sabe poco sobre los patrones comparativos de incorporación en todo el clado.

| etiquetas: escorpiones , metales , adaptación , pinzas , aguijón
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