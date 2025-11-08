edición general
La investigación por el sabotaje del gasoducto Nord Stream enturbia la relación entre Varsovia y Berlín

La investigación por el sabotaje del gasoducto Nord Stream enturbia la relación entre Varsovia y Berlín

Polonia frena la extradición de uno de los sospechosos de la destrucción de una infraestructura que simbolizó la influencia de Putin en Alemania. No lo tienen fácil los investigadores alemanes para recomponer todas las piezas de uno de los ataques más graves en décadas contra una infraestructura en Europa (y para llevar a todos sus responsables ante la justicia). Tampoco lo tiene fácil Alemania para defender la aplicación de la ley y a la vez redimirse

JackNorte #1 JackNorte
Es curioso que sea Polonia otra vez. Supongo que cada cual cumple las leyes y normas europeas a su manera y sin consecuencias.
Supongo que estos son terroristas de los buenos y entran en juego otras fuerzas. Esas que se niegan constantemente , que crean conflictos en paises lejanos.
Supercinexin #4 Supercinexin
#1 Polonia siempre hace lo que le sale de los cojones y a la Unión Europea la quiere para las perras, el comercio y la libre circulación de polacos y au. Para Todo lo demás, Europa siempre ha sido para Polonia un grupete de progres tontos y rojos de mierda y con quien siempre ha preferido tratar y se ha llevado de puta madre es con Estados Unidos.
Asimismov #8 Asimismov
#4 ... se ha llevado de puta madre es con Estados Unidos.
Es que los polacos son más pálidos que los alemanes.
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Por un lado la justicia alemana quiere investigar el hecho como pidió Úrsula Von Leyen, pero se encuentra con obstáculos de otros países para que el hecho quede en el olvido alegando que “pasó y pasó, punto”.

Tenemos 3 sospechosos: uno en Italia a la espera de ser extraditado, uno en Polonia que no va a serlo, y otro en Ucrania concediendo entrevistas.

Y luego gente recordando hechos de la IIGuerra Mundial para evitar hablar del caso actual del NordStream.
#7 R2dC
#2 Les han reventado la economía. La última vez que se vieron así de engañados, eligieron a un pintor como presidente.
Supercinexin #3 Supercinexin
¿La relación? Pero si básicamente Polonia trata a Alemania como si fuera una niña subnormal xD
#6 nexus5
Todo lo que les pase a los alemanes en eso me alegrará.

Lo mismo industrializaron España y Portugal en el 86, que han hecho en dirección a Rusia. Y haciendose un traje energético a medida, para hacernos aun mas colonia dentro de la UE.

Espero que Sánchez pase a la historia por eso, el que nos saco (en parte) de ese yugo. Para sorpresa de nadie el % de PIB industrial en España volvió a crecer. Y ahora, podeis seguir llamándole Perro para deshumanizarlo. Lástima del tema de la vivienda, pero a ver que hacen los otros cuando "toquen pelo" en eso.
karlos_ #5 karlos_
Polacos haciendo cosas de polacos.

Se la tienen jurada a los Alemanes y a los Rusos. No perdonan y como ahora les va bien estan creciditos.

Lo que no quieren es Europa pero si su dinero para crecer.
#9 R2dC
#5 Se la tienen más jurada a los rusos que a los alemanes. Los alemanes "solo" les conquistaron durante 5-6 años. Los rusos durante casi 50. El impacto en la educación y la cultura ha sido mucho más grande contra los rusos.

En un polonia-rusia de volleyball vi más tensión que en un barça-madrid de furgol
