La investigación por el sabotaje del gasoducto Nord Stream enturbia la relación entre Varsovia y Berlín

Polonia frena la extradición de uno de los sospechosos de la destrucción de una infraestructura que simbolizó la influencia de Putin en Alemania. No lo tienen fácil los investigadores alemanes para recomponer todas las piezas de uno de los ataques más graves en décadas contra una infraestructura en Europa (y para llevar a todos sus responsables ante la justicia). Tampoco lo tiene fácil Alemania para defender la aplicación de la ley y a la vez redimirse
| etiquetas: polonia , alemania , rusia , sabotaje , nordstream , juez , italia
Supongo que estos son terroristas de los buenos y entran en juego otras fuerzas. Esas que se niegan constantemente , que crean conflictos en paises lejanos.
Es que los polacos son más pálidos que los alemanes.
Tenemos 3 sospechosos: uno en Italia a la espera de ser extraditado, uno en Polonia que no va a serlo, y otro en Ucrania concediendo entrevistas.
Y luego gente recordando hechos de la IIGuerra Mundial para evitar hablar del caso actual del NordStream.
Lo mismo industrializaron España y Portugal en el 86, que han hecho en dirección a Rusia. Y haciendose un traje energético a medida, para hacernos aun mas colonia dentro de la UE.
Espero que Sánchez pase a la historia por eso, el que nos saco (en parte) de ese yugo. Para sorpresa de nadie el % de PIB industrial en España volvió a crecer. Y ahora, podeis seguir llamándole Perro para deshumanizarlo. Lástima del tema de la vivienda, pero a ver que hacen los otros cuando "toquen pelo" en eso.
Se la tienen jurada a los Alemanes y a los Rusos. No perdonan y como ahora les va bien estan creciditos.
Lo que no quieren es Europa pero si su dinero para crecer.
En un polonia-rusia de volleyball vi más tensión que en un barça-madrid de furgol