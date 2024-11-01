edición general
Invertir más dinero no resolverá la crisis inmobiliaria, necesitamos más trabajadores. El momento adecuado para construir infraestructura y viviendas fue durante la última crisis [EN]

Al terminar la guerra, John Maynard Keynes tuvo una conversación con un arquitecto sobre como reconstruir Londres. El arquitecto estaba preocupado por el dinero necesario. Keynes respondió que las casas no se construyen con dinero y preguntó si habría suficientes ladrillos, mortero, acero y cemento. El arquitecto respondió que habría de todo eso en abundancia, así que Keynes preguntó si habría suficientes obreros. De nuevo, el arquitecto respondió afirmativamente. Entonces Keynes le contestó: «todo lo que podamos hacer, nos lo podemos permitir»

canduteria #5 canduteria
Lo que hay que quitar es al mercado financiero de la vivienda y los fondos. Y no solo de este mercado.
Khadgar #2 Khadgar *
#_1 Y adivina qué clase de casas salen de ahí. :roll:
Guanarteme #3 Guanarteme
Sí, claro, construir casas, ya.... ¿Para que acaben en la manos de los grandes tenedores, no?
ElenaCoures1 #1 ElenaCoures1 *
Trabajadores traídos como sea y hacinados en infraviviendas para que construyan casas
Un plan sólido
Dragstat #4 Dragstat *
#1 Al contrario, el argumento es que se tendría que haber hecho cuando despidieron a todos los trabajadores de la construcción y se quedaron sin trabajo al estallar la burbuja inmobiliaria. Curiosamente habría sido el mejor momento para que el estado hubiese construido vivienda social. Esos trabajadores abandonaron el sector, y ahora paradójicamente no hay suficientes. Demasiado tarde.

"El argumento de Keynes era que el dinero no era la verdadera limitación a nivel nacional. Era…   » ver todo el comentario
