Inversor ruso en criptomonedas y su esposa fueron hallados desmembrados en los Emiratos Árabes Unidos (ENG)

Roman Novak fue el creador del programa Fintopio para transferencias rápidas de criptomonedas. Atrajo inversiones por valor de unos 500 millones de dólares, tras lo cual desapareció con el dinero. Al mismo tiempo, los empleados de Fintopio se quedaron sin sueldo y los inversores, entre ellos empresarios de China y Oriente Medio, sufrieron pérdidas. Además, se sabe que Novak a menudo se presentaba ante los inversores como amigo del fundador de Telegram, Pavel Durov , aunque este último no confirmó dicha relación
Ese no es un inversor, sino un estafador.
Y de los tontos.
A quien. Se le ocurre estafar a inversores chinos y árabes.
Eso es cosa de la Rusia ortodoxa.
En los paises de la peninsula arabiga se lleva la larga y honorable tradicion de desmembrarlos.
¿Ó no te acuerdas del periodista saudi?
es.wikipedia.org/wiki/Asesinato_de_Jamal_Khashoggi
La mafias oficiales tienen otros métodos
Ideas: Putin, Abramovich, ... o sería un europeo, EEUU, ... o un "vecino"... El Campechano?