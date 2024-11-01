edición general
12 meneos
65 clics
Inversor ruso en criptomonedas y su esposa fueron hallados desmembrados en los Emiratos Árabes Unidos (ENG)

Inversor ruso en criptomonedas y su esposa fueron hallados desmembrados en los Emiratos Árabes Unidos (ENG)

Roman Novak fue el creador del programa Fintopio para transferencias rápidas de criptomonedas. Atrajo inversiones por valor de unos 500 millones de dólares, tras lo cual desapareció con el dinero. Al mismo tiempo, los empleados de Fintopio se quedaron sin sueldo y los inversores, entre ellos empresarios de China y Oriente Medio, sufrieron pérdidas. Además, se sabe que Novak a menudo se presentaba ante los inversores como amigo del fundador de Telegram, Pavel Durov , aunque este último no confirmó dicha relación

| etiquetas: novak , rusia , criptomonedas , emiratos , asesinado , desmembrado
10 2 0 K 185 actualidad
19 comentarios
10 2 0 K 185 actualidad
Comentarios destacados:    
#1 pcmaster
Roman Novak fue el creador del programa Fintopio para transferencias rápidas de criptomonedas. Atrajo inversiones por valor de unos 500 millones de dólares, tras lo cual desapareció con el dinero.

Ese no es un inversor, sino un estafador.
13 K 141
RoterHahn #6 RoterHahn
#1
Y de los tontos.
A quien. Se le ocurre estafar a inversores chinos y árabes.
1 K 17
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
Se están perdiendo las formas… caerse por la ventana ya es cosa del pasado?
1 K 33
RoterHahn #7 RoterHahn
#4
Eso es cosa de la Rusia ortodoxa.
En los paises de la peninsula arabiga se lleva la larga y honorable tradicion de desmembrarlos.
¿Ó no te acuerdas del periodista saudi?
2 K 39
#8 sorecer
#7 Aquello no fue ácido en barrica?
0 K 10
emmett_brown #10 emmett_brown
#9 Ideas todas muy erradas. Esto tiene la firma de los árabes. Goto #7.
1 K 26
calde #15 calde
#10 #7 Y tiene sentido. Pero igual eso es cosa del asesino, y el que le contrató puede ser de fuera?
0 K 12
Aokromes #18 Aokromes
#0 t.me/mash/69187 aqui dicen que puede que sea bulo, que haya sido una maniobra orquestada para desaparecer. #10
0 K 10
#13 MADMax2
#4 esa es la del gobierno oficial.
La mafias oficiales tienen otros métodos
0 K 10
Eibi6 #14 Eibi6
#4 no hablamos de un disidente, él gobierno ruso es poco imaginativo, en cambio la mafia de ese país.....
0 K 9
pitercio #11 pitercio
El que se descojonó del mensaje "Devuelve las criptos, primer aviso".
2 K 25
calde #9 calde
Juguemos a adivinar: Quién habrá sido la víctima que ordenó su asesinato?

Ideas: Putin, Abramovich, ... o sería un europeo, EEUU, ... o un "vecino"... El Campechano?

:roll:
0 K 12
Andreham #12 Andreham
Ojalá los desmembradores cobren bien y no hayan cobrado el equivalente a 1000€ por desmembrar a dos personas para que sus jefes "recuperen" o queden "saciados" por perder 500 millones de dólares.
1 K 11
antesdarle #3 antesdarle
El mundo libre abriéndose paso
0 K 10
Euripio #19 Euripio
El mercado regulándose solo.
0 K 7
#17 _3605
Final feliz. Hay que hacer así con todos los capitalistas.
0 K 7
#2 Quillotro
Rusos y manteles, menuda combinación...
0 K 7
#5 rodriarevalo
Son noticias que alegran. Ojalá le pasase lo mismo al que me estafó casi 21.000 pavos en ETH el Diciembre pasado con un phishing.
0 K 6

menéame