Inversor ruso en criptomonedas y su esposa fueron hallados desmembrados en los Emiratos Árabes Unidos (ENG)

Roman Novak fue el creador del programa Fintopio para transferencias rápidas de criptomonedas. Atrajo inversiones por valor de unos 500 millones de dólares, tras lo cual desapareció con el dinero. Al mismo tiempo, los empleados de Fintopio se quedaron sin sueldo y los inversores, entre ellos empresarios de China y Oriente Medio, sufrieron pérdidas. Además, se sabe que Novak a menudo se presentaba ante los inversores como amigo del fundador de Telegram, Pavel Durov , aunque este último no confirmó dicha relación