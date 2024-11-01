La inversión más rentable del matrimonio Roig es Mercadona: la segunda es una de las mayores colecciones de arte del mundo

Hortensia Herrero, vicepresidenta de Mercadona y esposa de Juan Roig, ha entrado entre los 200 mayores coleccionistas. Su pasión por el arte se ha consolidado con una inversión que ha convertido su colección en referente internacional. Una pinacoteca propia. Desde 2023, la copropietaria de Mercadona gestiona el Centro de Arte Hortensia Herrero (CAHH) en Valencia que es referente nacional.