La inversión más rentable del matrimonio Roig es Mercadona: la segunda es una de las mayores colecciones de arte del mundo

Hortensia Herrero, vicepresidenta de Mercadona y esposa de Juan Roig, ha entrado entre los 200 mayores coleccionistas. Su pasión por el arte se ha consolidado con una inversión que ha convertido su colección en referente internacional. Una pinacoteca propia. Desde 2023, la copropietaria de Mercadona gestiona el Centro de Arte Hortensia Herrero (CAHH) en Valencia que es referente nacional.
El artículo dice que hasta el 2013 pasaba del arte como de la mierda pero que el comisario de una expo sobre Sorolla se tiró a su mujer y entonces comenzó la bacanal de adquisiciones.
Y luego hay un desglose explicando es mejor comprar arte de artistas negros grafiteros muertos de sida que bitcoines u oro. En esto si que coincido, Basquiat rules.