El invento del niño: del adulto en miniatura de la Edad Media a la actual infancia eterna

El invento del niño: del adulto en miniatura de la Edad Media a la actual infancia eterna

En los frescos románicos y las tablas del gótico temprano, el Niño Jesús no es un bebe, sino un señor con cuerpo de medio metro. Repasamos cómo ha cambiado la representación de la infancia.

| etiquetas: arte medieval , niño jesús , pintura religiosa
1 comentarios
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo *
El discurso del artículo parte de que el niño Jesús medieval es un señor en miniatura porque querían representar a Cristo en su divinidad y no por una idea distinta de la infancia, para luego explicar cómo ha cambiado la idea de la infancia desde entonces a través del arte. No tiene sentido.
