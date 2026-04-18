Inventan una membrana clave que aumenta casi por 10 la purificación de hidrógeno

Un equipo liderado por el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha desarrollado una nueva membrana para la separación de gases que multiplica casi por diez el rendimiento de las soluciones comerciales utilizadas actualmente en la purificación de hidrógeno. Los resultados del trabajo han sido publicados en la revista Journal of Membrane Science, una de las principales publicaciones especializadas en este campo.

Membranas fabricadas con polisulfona, un material termo