‘Invadidos’, la web antiinmigración que usa falsos “periodistas” con fotos rusas para monetizar el odio

Como ha comprobado Newtral.es, ambos perfiles son falsos y sus fotografías corresponden a dos personas de nacionalidad rusa. La imagen atribuida a “Norberto Domínguez” es de un ciudadano ruso llamado Andreev Konstantin Yurevich (Андреев Константин Юрьевич), mientras que la fotografía con la que se identifica a “Sara Sáez” —a la que llegaron a crear perfiles falsos en X e Instagram— pertenece a otra ciudadana rusa llamada Mariia Lukashova, residente en Dubai. La propia Mariia Lukashova ha confirmado a este medio que las imágenes utilizadas por t

Supercinexin #1 Supercinexin
La derecha no le dice la verdad ni al médico. Por supuesto, sus abultadas masas de borregos analfaburros van todos a abrevar de estos panfletos donde hasta los articulistas son falsos, con fotos cogidas de perfiles aleatorios de internet de gente de otros países. Luego te vienen, los muy inteligentes y ciudadanos despiertos que saben mucho más que tú de todo, a darte lecciones de estadística, datos, hechos impepinables, filosofía, economía, inmunología, estrategias militares, termodinámica, informática, electrónica...
Anfiarao #5 Anfiarao
#2 el vuelo del alicuécano menudo cruzando el atlántico también esta relacionado, posiblemente xD xD

No has hecho más que confirmar lo que ha puesto #1 xD xD

Ay, los despiertos
suppiluliuma #9 suppiluliuma
#5 Ah, vale, que Rusia no está intentando hacer todo lo que puede por la extrema derecha europea.

- AfD pro-Russia movement
- Far-right German politicians accused of pro-Putin ‘propaganda trip’
- www.dw.com/en/germanys-far-right-afd-lawmakers-visit-moscow/a-56829773 [[Germany's far-right AfD lawmakers visit…  media   » ver todo el comentario
ioNKi #12 ioNKi
#9 Aportas muchos datos, los prorrusos meneantes no te van a hacer ni caso
#16 Nebuchanezzar
#12 ¿Sabes que Rusia y en concreto putin es de derechas?¿me puedes explicar quienes son esos supuestos meneantes pro rusos que defienden a la derecha aquí en meneame?
ElenaCoures1 #18 ElenaCoures1
#16 Eso es lo más gracioso
Que presumen de ser de izquierdas, antifranquistas, antiayuso y antiUE
Pero distribuyen bulos y propaganda de Rusia
#20 Nebuchanezzar
#18 ¿Pero quién? ¿quien cojones de izquierdas iba a defender a un régimen criminal de derechas y porque?
ElenaCoures1 #26 ElenaCoures1
#20 ¿Has oído eso de "el enemigo de mi enemigo es mi amigo"?
Primero, Putin defiende un mundo multipolar con sus medios de propaganda, que en sí misma no es una idea ilógica

Y como mucho ciudadano occidental desprecia el colonialismo, imperialismo y belicismo de otras épocas, se intenta explotar eso, destacando cualquier noticia que parezca negativa; de ahí los comentarios comparativos; vistos incluso aquí;
- Hay represión en China
- Respuesta de usuario "Pues aquí vamos camino…   » ver todo el comentario
#34 Nebuchanezzar *
#26 Tremendisima peripecia y paja mental que te acabas de hacer tu mismo/a para justificar la tontería sin base alguna que antes pretendías colar, que se resume en esta frase que no puedo calificar de otra forma mas que de soberana y absoluta gilipollez

"Un izquierdista odia a USA y el capitalismo occidental; por tanto cierra los ojos y abraza a Putin como un líder "honesto" que lucha contra el mal"


¿En serio?¿pero qué cojones me estas contando?, entiendo que las personas de derechas no sois de derechas por casualidad pero de verdad, por favor relee lo que acabas de escribir y dime que tiene algún sentido para ti y que no te hace sonrojar ni lo más mínimo
ElBeaver #35 ElBeaver
#34 ¿Por qué piensas que ElenaCoures es de derechas? Al final terminas mostrando tus verdaderas intenciones.
Glidingdemon #32 Glidingdemon
#20 no te preocupes, pronto te tendrá en el ignore, quien eres tú para llevarle la contraria a la profesora? :troll:
Anfiarao #13 Anfiarao
#9 estaba casi convencido totalmente de que no sabías de qué iba el meneo. Ahora ya estoy convencido del todo.
Sin un resquicio de duda: oyes campanas y no sabes por donde viene el sonido
suppiluliuma #33 suppiluliuma
#13 Ah, vale, que Rusia apoye a los fascistas de Europa con desinformación no tiene nada que ver con un envío sobre fascistas esparciendo desinformación. xD

No importa al ridículo, con tal de defender a la Madre Rusia del degenerado occidente.
mr.wolf #28 mr.wolf
#9 Claro que lo hace, porque sabe extremadamente bien que lo que hay que financiar y fomentar en los países enemigos para reventarlos es la carcunda patria.
#3 endos
Rusia, fortaleciendo la extrema derecha y el nazismo en todos los países ¿Por qué les interesará el nazismo en todas partes, no será porque eso es lo que es el gobierno del Kremlin? Decirse antifascista y ponerle pañitos calientes a Putin y sus teorías propagandísticas sobre Ucrania machacadas como potas es de ser, sencillamente, tontos del culo.
eltoloco #10 eltoloco *
#3 ¿De donde sacas que la web esté hecha por Rusia? Cualquier persona puede coger fotos de ciudadanos rusos y ponerlas ahí.

Lo más probable es que esté hecha por alguno de los infinitos grupos de extrema derecha que surgen como ratas en estos tiempos.

Edit: El propio artículo que has mandado dice que el creador es español;

Su nombre es Carlos Bolaños Luna y la pista que conduce a él es el número de Bizum utilizado para recibir las donaciones, el cual está a nombre de su madre.
tul #14 tul
#3 a mentir a tu casa, los que llevan financiando y arengando a los nazis de toda europa son vuestros queridos nazis norteamericanos.
3 K 47
balancin #19 balancin
#3 porqué? Porque así pueden meterse a cualquier patio a desnazificar
Ysinembargosemueve #22 Ysinembargosemueve
#3 Mandas una noticia que NO DICE NADA DE ESO pero tú erre que erre, a ver si el fascismo lo tienes mas cerca de lo que crees.
riz #4 riz *
A más de uno le va a dar un telele xD xD xD

Oye, y cómo les gusta eso de filiarse: Incluso crearon un registro donde los manifestantes aportaban sus datos para ser avisados en caso de que se convocaran protestas en su provincia. Si es que donde no hay mata.. xD xD
2 K 33
Anfiarao #6 Anfiarao
#4 la regresfera es asín xD xD
#17 Nebuchanezzar
¿La derecha criminal española mintiendo? imposible
2 K 27
vviccio #15 vviccio
Mucha gente no quiere reconocer que son manipulados aunque se lo demuestres y seguirán empujando a todos hasta el precipicio.
suppiluliuma #2 suppiluliuma *
Posiblemente relacionada.

Three Serbs charged over paint attack on France's Jewish sites, Russian involvement suspected

No se lo digáis a #_1, que al pobrecito le puede dar un soponcio.
plutanasio #8 plutanasio
Putin metiendo mierda en Europa? No me digas?
1 K 18
Trevago #21 Trevago
#8 Ojo, que en este caso es un sevillano de 37 años que simplemente ha robado las fotos de unos rusos.
Rusia intenta desestabilizar Europa, sin ninguna duda, pero en este caso, parece que no ha sido así.
plutanasio #24 plutanasio
#21 y Pavel era vasco xD xD
Ysinembargosemueve #23 Ysinembargosemueve
#8 NAFO contribuyendo a la mentira.
#7 Cincocuatrotres
Sobre inmigración es otro de los temas en los que hay que autocensurarse, solo se puede decir lo que los que dirigen el cotarro quieren que digamos, no hay ningún tipo de debate en el que se discuta abiertamente, con datos, con estadísticas, solo hay manipulaciones y si dices lo que no quieren que digas te van a banear...
#11 gadish
#7 claaaro claaaro, pobrecitos xenófobos que no tienen altavoces para que todos escuchemos sus subnormalidades.
Oh wait www.antena3.com/programas/el-hormiguero/
Mathrim #27 Mathrim
#7 Sobre la inmigración se puede opinar abiertamente. El problema es que muchos lo hacen desde la ignorancia, el miedo y la xenofobia
blid #30 blid *
#7 Ya sabes, comodín de racista/nazi y automáticamente se acaba cualquier discusión. ¿Qué hay que debatir/discutir con un nazi?
mr.wolf #29 mr.wolf
¿Has oído eso de "el enemigo de mi enemigo es mi amigo"?

Claro que lo he oído y visto con los Estates financiando a al-Qaeda, al DAESH y con Israel metiendo pasta en Hamás.
ClonA43 #25 ClonA43
Pero qué necesidad habrá de usar mierda falsa?
Si basta pasear por algunos pueblos de Mallorca para ver qué así es.
Por no hablar de las grandes capitales europeas.
Miedo me da cuando tengan suficiente representación parlamentaria.
blid #31 blid
#25 Porque ya se encarga Newtral de buscar ponerte cara, tacharte de xenófobo/nazi y utilizar los canales de comunicación para a través de los medios, cancelarte.
