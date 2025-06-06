‘Invadidos’, la web antiinmigración que usa falsos “periodistas” con fotos rusas para monetizar el odio

Como ha comprobado Newtral.es, ambos perfiles son falsos y sus fotografías corresponden a dos personas de nacionalidad rusa. La imagen atribuida a “Norberto Domínguez” es de un ciudadano ruso llamado Andreev Konstantin Yurevich (Андреев Константин Юрьевич), mientras que la fotografía con la que se identifica a “Sara Sáez” —a la que llegaron a crear perfiles falsos en X e Instagram— pertenece a otra ciudadana rusa llamada Mariia Lukashova, residente en Dubai. La propia Mariia Lukashova ha confirmado a este medio que las imágenes utilizadas por t