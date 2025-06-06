‘Invadidos’, la web antiinmigración que usa falsos “periodistas” con fotos rusas para monetizar el odio

Como ha comprobado Newtral.es, ambos perfiles son falsos y sus fotografías corresponden a dos personas de nacionalidad rusa. La imagen atribuida a “Norberto Domínguez” es de un ciudadano ruso llamado Andreev Konstantin Yurevich (Андреев Константин Юрьевич), mientras que la fotografía con la que se identifica a “Sara Sáez” —a la que llegaron a crear perfiles falsos en X e Instagram— pertenece a otra ciudadana rusa llamada Mariia Lukashova, residente en Dubai. La propia Mariia Lukashova ha confirmado a este medio que las imágenes utilizadas por t
No has hecho más que confirmar lo que ha puesto #1
Ay, los despiertos
- AfD pro-Russia movement
- Far-right German politicians accused of pro-Putin ‘propaganda trip’
- www.dw.com/en/germanys-far-right-afd-lawmakers-visit-moscow/a-56829773 [[Germany's far-right AfD lawmakers visit… » ver todo el comentario
Que presumen de ser de izquierdas, antifranquistas, antiayuso y antiUE
Pero distribuyen bulos y propaganda de Rusia
Primero, Putin defiende un mundo multipolar con sus medios de propaganda, que en sí misma no es una idea ilógica
Y como mucho ciudadano occidental desprecia el colonialismo, imperialismo y belicismo de otras épocas, se intenta explotar eso, destacando cualquier noticia que parezca negativa; de ahí los comentarios comparativos; vistos incluso aquí;
- Hay represión en China
- Respuesta de usuario "Pues aquí vamos camino… » ver todo el comentario
"Un izquierdista odia a USA y el capitalismo occidental; por tanto cierra los ojos y abraza a Putin como un líder "honesto" que lucha contra el mal"
¿En serio?¿pero qué cojones me estas contando?, entiendo que las personas de derechas no sois de derechas por casualidad pero de verdad, por favor relee lo que acabas de escribir y dime que tiene algún sentido para ti y que no te hace sonrojar ni lo más mínimo
Sin un resquicio de duda: oyes campanas y no sabes por donde viene el sonido
No importa al ridículo, con tal de defender a la Madre Rusia del degenerado occidente.
Lo más probable es que esté hecha por alguno de los infinitos grupos de extrema derecha que surgen como ratas en estos tiempos.
Edit: El propio artículo que has mandado dice que el creador es español;
Su nombre es Carlos Bolaños Luna y la pista que conduce a él es el número de Bizum utilizado para recibir las donaciones, el cual está a nombre de su madre.
Oye, y cómo les gusta eso de filiarse: Incluso crearon un registro donde los manifestantes aportaban sus datos para ser avisados en caso de que se convocaran protestas en su provincia. Si es que donde no hay mata..
Three Serbs charged over paint attack on France's Jewish sites, Russian involvement suspected
No se lo digáis a #_1, que al pobrecito le puede dar un soponcio.
Rusia intenta desestabilizar Europa, sin ninguna duda, pero en este caso, parece que no ha sido así.
Oh wait www.antena3.com/programas/el-hormiguero/
Claro que lo he oído y visto con los Estates financiando a al-Qaeda, al DAESH y con Israel metiendo pasta en Hamás.
Si basta pasear por algunos pueblos de Mallorca para ver qué así es.
Por no hablar de las grandes capitales europeas.
Miedo me da cuando tengan suficiente representación parlamentaria.