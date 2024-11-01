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Intervenido un cargamento de 625 kilos de metanfetamina mezclada con aceite de coco procedente de México

La Guardia Civil, en coordinación con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, ha logrado desarticular una red de tráfico de drogas con la incautación en la Comunidad de Madrid de un cargamento de 625 kilos de metanfetamina mezclada en un envío de aceite de coco procedente de México. Las pesquisas comenzaron a mediados del pasado mes de febrero, cuando miembros de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil identificaron en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas junto a funcionarios

| etiquetas: cargamento , metanfetamina , mezclada , aceite , coco , procedente , mexico
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2 comentarios
2 1 0 K 41 actualidad
Rogue #2 Rogue
El trabajo se le acumula a Trump.
Otro narcoestado que atacar.
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CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
porque es lunes...eso llega a ser en viernes, y mas de uno le da un telele :troll:
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menéame