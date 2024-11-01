·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6845
clics
Metí tierra y agua en un jarro, 6 meses después esto apareció
6064
clics
MALEMÁTICAS CCXCVII: un gráfico muy, muy poco manipulado
6370
clics
Escolar desmonta a Elisa Beni y le explica claramente por qué la ha despedido
5638
clics
Foto ganadora del World Press Photo del Año 2025
4348
clics
Trump es un puto desequilibrado (aunque todos lo sabemos hace tiempo)
más votadas
674
Ana Garrido, la heroína que destapó la trama Gürtel, obligada a abandonar España de nuevo: "El Sistema ha podido conmigo"
594
RTVE confirma el veto a Israel en Eurovisión: "Los derechos humanos no son un concurso"
771
Javier Fesser publica el que seguramente sea el mensaje más sonado sobre la condena al Fiscal General del Estado
603
Aznar presume de herencia franquista: "No condenaré algo de lo que formó parte mi padre"
435
Los comuns se querellan por revelación de secretos contra el presidente del tribunal que condenó al fiscal general
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
16
clics
Interrumpida la circulación de la RL4 de Rodalies entre Manresa y Calaf porque un tren en pruebas se ha averiado
Protecció Civil ha puesto en prealerta el plan Ferrocat a causa del incidente
|
etiquetas
:
rodalies
,
catalunya
2
0
0
K
32
actualidad
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
0
0
K
32
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
cenutrios_unidos
Prueba negativa.
2
K
35
#3
Catacroc
#2
A lo mejor la prueba era si un tren parado en ese punto cortaba el trafico, en ese caso la prueba ha sido positiva.
0
K
10
#4
reivaj01
#2
No sabemos que se estaba probando, a lo mejor era "Ver si se lanza la prealerta del plan Ferrocat tras dejar un tren en medio de las vías para que se interrumpa la circulación de la RL4".
0
K
12
#1
YSiguesLeyendo
anda, si Rodalies ya está traspasado al gobierno catalán, ahora a quién vais a culpar?
1
K
33
#5
concentrado
#1
Dado que: "La Generalitat de Catalunya es la titular de los servicios de Rodalies y quien los gestiona; Renfe Operadora es la empresa que opera los trenes y ofrece el servicio a los pasajeros y Adif se encarga de la infraestructura, la explotación y el mantenimiento de las líneas ferroviarias", cada uno le echará la culpa a quien dicte su ideología
0
K
18
#7
FueraSionistasdeMeneame
*
Mentira, aun no se ha traspasado nada
Edit: Vaya, no te gusta que te pongan en evidencia, eh? #-1
0
K
10
#6
z1018
¿Por qué no hacen las pruebas de noche?
0
K
7
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Edit: Vaya, no te gusta que te pongan en evidencia, eh? #-1