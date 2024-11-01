edición general
Interrumpida la circulación de la RL4 de Rodalies entre Manresa y Calaf porque un tren en pruebas se ha averiado

Protecció Civil ha puesto en prealerta el plan Ferrocat a causa del incidente

cenutrios_unidos
Prueba negativa.
Catacroc
#2 A lo mejor la prueba era si un tren parado en ese punto cortaba el trafico, en ese caso la prueba ha sido positiva.
reivaj01
#2 No sabemos que se estaba probando, a lo mejor era "Ver si se lanza la prealerta del plan Ferrocat tras dejar un tren en medio de las vías para que se interrumpa la circulación de la RL4". :troll:
YSiguesLeyendo
anda, si Rodalies ya está traspasado al gobierno catalán, ahora a quién vais a culpar?
#5 concentrado
#1 Dado que: "La Generalitat de Catalunya es la titular de los servicios de Rodalies y quien los gestiona; Renfe Operadora es la empresa que opera los trenes y ofrece el servicio a los pasajeros y Adif se encarga de la infraestructura, la explotación y el mantenimiento de las líneas ferroviarias", cada uno le echará la culpa a quien dicte su ideología
:troll:
FueraSionistasdeMeneame
Mentira, aun no se ha traspasado nada

Edit: Vaya, no te gusta que te pongan en evidencia, eh? #-1
#6 z1018
¿Por qué no hacen las pruebas de noche?
