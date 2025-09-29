edición general
Interior anula oficialmente la polémica compra de balas a Israel a cambio de devolver 274.000 euros de garantía a la empresa

Se cierra el círculo. El ministerio del Interior ha anulado definitivamente el polémico contrato de las 15 millones de balas que fue adjudicado a la empresa israelí IMI Systems por 6.642.900 euros (IVA incluido), contrato desvelado por la SER y que generó una crisis en el seno del Gobierno, hasta el punto de que el propio presidente del Gobierno reconoció públicamente en sede parlamentaria el “grave error” de haber adjudicado este contrato a una empresa israelí, pese a su compromiso de vetar la compraventa de armamento a Israel.

#1 davidvsgoliat
No se podía hacer, hasta que se pudo.
pepel #2 pepel *
274.000€ para comprar armas, por la patilla.
Ultron #3 Ultron
Yo ni les indendizaba. Les iba dando largas hasta que denunciasen. Y luego tampoco, que ellos cuando les interesa son los primeros en no reconocer ni acatar las órdenes de los organismos internacionales.
