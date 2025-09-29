Interior anula oficialmente la polémica compra de balas a Israel a cambio de devolver 274.000 euros de garantía a la empresa

Se cierra el círculo. El ministerio del Interior ha anulado definitivamente el polémico contrato de las 15 millones de balas que fue adjudicado a la empresa israelí IMI Systems por 6.642.900 euros (IVA incluido), contrato desvelado por la SER y que generó una crisis en el seno del Gobierno, hasta el punto de que el propio presidente del Gobierno reconoció públicamente en sede parlamentaria el “grave error” de haber adjudicado este contrato a una empresa israelí, pese a su compromiso de vetar la compraventa de armamento a Israel.