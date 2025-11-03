Interceptan un narcosubmarino con 1,7 toneladas de cocaína con destino a la península ibérica

La Policía Judicial y la Armada de Portugal han interceptado un semisumergible en aguas del océano Atlántico que transportaba 1,7 toneladas de cocaína con destino a la península ibérica. Hay cuatro detenidos, los cuatro tripulantes, que según apunta el medio luso Publico son de nacionalidad venezolana y fueron interrogados a lo largo de este lunes en la isla de São Miguel, en las Azores. Las autoridades portuguesas confirmaron que el destino final de la droga eran «varios países de Europa», pero no precisaron de dónde procedía el narcosubmarin