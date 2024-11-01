edición general
Intensos combates reportados en Ciudad de Gaza mientras el ejército israelí busca la ocupación

Intensos combates reportados en Ciudad de Gaza mientras el ejército israelí busca la ocupación

El ejército israelí avanza para intentar ocupar la Ciudad de Gaza con bombardeos aéreos y fuego de artillería pesada. Los palestinos no dejan de morir día a día en el enclave, si no es bajo las bombas, es del hambre provocada por Israel.

Jointhouse_Blues
Combates... Hay que ver lo que le cuesta a algunos llamar a las cosas por su nombre, no vaya a ser que se ofendan los genocidas.
soberao
#1 Los genocidas de Israel no entran en Gaza hasta no dejar el terreno plano, cuando no quede un edificio en pie. Atacando estructuras civiles y contra un pueblo sin ejército ni estructuras militares pero con el permiso de los Cristofascistas de Trump.
El único objetivo es que los palestinos no tengan a dónde ir, por eso no están dejando ningún edificio en pie.
fremen11
#2 me cuelgo de ti porque #3 me tiene en el ignore, también hay combates en las zonas de reparto de alimentos......
ElenaCoures1
#1 Si los de Hamás estan peleando, es normal que haya combates
haprendiz
Y seguimos con la puta neolengua...

"Guerra", "ofensiva militar", "combates" en Gaza, etc, etc.

Van a calzón quitado, y vuelta la burra al trigo.
pirat
Vaya valientes con el primo de zumosol cubriéndoles las espaldas.
