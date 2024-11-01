Intensos combates reportados en Ciudad de Gaza mientras el ejército israelí busca la ocupación

El ejército israelí avanza para intentar ocupar la Ciudad de Gaza con bombardeos aéreos y fuego de artillería pesada. Los palestinos no dejan de morir día a día en el enclave, si no es bajo las bombas, es del hambre provocada por Israel.
| etiquetas: gaza , israel , conflicto , medio oriente
El único objetivo es que los palestinos no tengan a dónde ir, por eso no están dejando ningún edificio en pie.
"Guerra", "ofensiva militar", "combates" en Gaza, etc, etc.
Van a calzón quitado, y vuelta la burra al trigo.