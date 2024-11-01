Una intensa tromba de agua sacude a Valladolid y deja más de 35 emergencias en apenas dos horas

Valladolid ha vivido una intensa tromba de agua a primera hora de la tarde de este viernes, 19 de septiembre, que ha obligado a activar numerosos recursos de emergencia. Entre las 16.45 y las 17.30 horas —con un pico máximo de intensidad en torno a las 17.00—, la capital se ha visto sacudida por una fuerte tormenta que ha provocado más de 35 incidencias gestionadas por el 1-1-2, todas ellas sin heridos. La mayoría de las emergencias atendidas han estado relacionadas con obstáculos en la calzada, balsas de agua y ramas caídas que dificultaban..
| etiquetas: valladolid , diluvio , sequia , tromba , arca de noe
Yo estoy por sacar el coche a la calle a ver si se limpia.
Tromba de agua en Valladolid = cuatro gotas en Valencia.
Cuando tienes razón, hay que dártela. El tema es que llevaba 67 días sin llover y hoy incluso ha granizado.
www.elnortedecastilla.es/valladolid/tromba-agua-encharca-valladolid-de
#1: En la Cúpula del Milenio en vez de hacer puzles van a hacer un campeonato de natación.
Lo digo porque, tendríamos que empezar a preparar las ciudades para este tipo de cosas y aprender de los países que las sufren desde siempre es una buena idea.