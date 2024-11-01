edición general
Una intensa tromba de agua sacude a Valladolid y deja más de 35 emergencias en apenas dos horas

Valladolid ha vivido una intensa tromba de agua a primera hora de la tarde de este viernes, 19 de septiembre, que ha obligado a activar numerosos recursos de emergencia. Entre las 16.45 y las 17.30 horas —con un pico máximo de intensidad en torno a las 17.00—, la capital se ha visto sacudida por una fuerte tormenta que ha provocado más de 35 incidencias gestionadas por el 1-1-2, todas ellas sin heridos. La mayoría de las emergencias atendidas han estado relacionadas con obstáculos en la calzada, balsas de agua y ramas caídas que dificultaban..

comentarios
Antipalancas21
#9 La ratas no se mueren en el agua y mas en Valladolid que están en en el edificio de la Junta de CYL bien sequitos
Antipalancas21
Y lo limpia que ha dejado las calles, eso no vale.
HeilHynkel
#2

Yo estoy por sacar el coche a la calle a ver si se limpia. xD
Antipalancas21
#3 Eso hice yo en mi ciudad una vez le eche champu a ya la calle, como se quedo de limpio. xD
mcfgdbbn3
#2: Sí, y JJ Carnero dirá "¿Veis cómo la ciudad no estaba tan sucia, exagerados?" cuando le pregunten. A todo esto: ¿Las ratas que pululan por la ciudad son de agua? Me daría pena si se ahogan, quiero que se vayan #las_ratas, no que se mueran. :-(
HeilHynkel
#4

Tromba de agua en Valladolid = cuatro gotas en Valencia.

Cuando tienes razón, hay que dártela. El tema es que llevaba 67 días sin llover y hoy incluso ha granizado.

www.elnortedecastilla.es/valladolid/tromba-agua-encharca-valladolid-de
HeilHynkel
Por la zona del Campo Grande hay un tío con barba y un arca metiendo una pareja de bichos de cada especie .... :roll:
mcfgdbbn3
Tromba de agua en Valladolid = cuatro gotas en Valencia. xD Cuando se inunda algo normalmente es porque las alcantarilla estaban taponadas o porque las bombas de achique de las zonas bajas no funcionan. xD

#1: En la Cúpula del Milenio en vez de hacer puzles van a hacer un campeonato de natación. :-P
WcPC
Ese tipo de lluvias son normales en zonas tropicales.
Lo digo porque, tendríamos que empezar a preparar las ciudades para este tipo de cosas y aprender de los países que las sufren desde siempre es una buena idea.
woody_alien
Siempre hubo trombas en Valladoliz.
mcfgdbbn3
#7: Aunque las mejores, las de #Madriz {0x1f49c} . ;)
