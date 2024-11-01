Inteligencia artificial: cómo entenderla sin miedo | José Ignacio Latorre, físico cuántico  

José Ignacio Latorre, físico teórico y director del Centro de Tecnologías Cuánticas de Singapur, relata una experiencia reciente que ilustra el cambio radical que la inteligencia artificial está provocando en la investigación científica. Latorre probó una IA con un problema en el que llevaba tres meses trabajando. La IA tardó tres horas y produjo un artículo perfecto cuya conclusión era que la idea no funcionaba. Para él, esto supuso un ahorro enorme de tiempo y un impacto profundo.