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Inteligencia artificial: cómo entenderla sin miedo | José Ignacio Latorre, físico cuántico  

José Ignacio Latorre, físico teórico y director del Centro de Tecnologías Cuánticas de Singapur, relata una experiencia reciente que ilustra el cambio radical que la inteligencia artificial está provocando en la investigación científica. Latorre probó una IA con un problema en el que llevaba tres meses trabajando. La IA tardó tres horas y produjo un artículo perfecto cuya conclusión era que la idea no funcionaba. Para él, esto supuso un ahorro enorme de tiempo y un impacto profundo.

| etiquetas: ia , josé ignacio latorre , física , cuántica
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3 comentarios
2 1 0 K 37 ciencia
#1 woke *
Como intelectual, José Ignacio cae en los típicos prejuicios sobre el momento en que las máquinas sean más inteligentes que nosotros (si no lo son ya).
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ewok #2 ewok
#1 What do you mean?
1 K 31
#3 woke *
#2 Que Latorre interpreta la llegada de la inteligencia artificial superhumana desde una visión clásica, casi “romántica”, cargada de ideas preconcebidas sobre lo que significa que las máquinas nos superen.
Es un prejuicio muy humano: pensar que “ser más inteligente” es lo mismo que “ser más capaz” o “tener más valor”.
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menéame