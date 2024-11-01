Instituto público de Cerdanyola que respira tecnología espacial (CAT)

¿Qué objeto es más cotidiano que una lata de refresco? Los encontramos en todas partes: en los supermercados, en las calles, en los bares, en los aeropuertos, cuando socializamos e incluso cuando estamos solos en casa. Es un objeto universal y estándar que todos, dondequiera que estén, se imaginan de la misma manera. Por eso la Agencia Espacial Europea se ha propuesto en este elemento proponer un reto a los estudiantes de todo el continente: crear un satélite del mismo tamaño que una lata.