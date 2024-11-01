·
Instituto de Cádiz obligado a retirar bandera de Palestina
La dirección del instituto Columela de Cádiz recibió una carta amenazante para que retiraran la bandera palestina de la fachada. Después, la Junta de Andalucía le obligó a ello.
palestina
,
amenazas
,
junta de andalucía
#2
androcles
La carta:
3
K
35
#3
Andreham
#2
Menudo gran pedazo de mierda la remitente de la misiva.
Seguro que al cura que viola y al voxero que roba no le manda cartitas.
0
K
8
#4
plutanasio
#2
Ojo, la bandera de Ucrania también.
1
K
22
#10
WcPC
#4
1º Esta gente son malas personas, en cuanto ven que alguien no puede ganar se olvidan de esa persona (o país) y a por lo siguiente
2º Si vetas una bandera pero no la otra no podrías justificarlo ante la inspección, sería absurdo.
0
K
12
#7
rafaLin
#2
¿Y no se sabe quién la firma? Por hacer un garabato no deja de ser una carta anónima, deberían ignorarla.
0
K
11
#11
ochoceros
*
#2
Nunca la verás mandando la misma carta pidiendo la retirada de crucifijos de las aulas, aunque el texto y las motivaciones serían perfectamente intercambiables.
0
K
11
#13
karakol
#2
¿Quién es el retarder que firma esa carta y con quien ha empatado para rebuznar de esa manera con amenazas incluidas?
¿Y dice que va a instar a los fascistas de Vox a qué...?
Por cierto, es Ucrania, no Ukrania.
0
K
20
#1
Priorat
Bueno, un instituto es un lugar público. En Catalunya ya se inauguró la moda de que no se podían poner ni lazos, ni esteladas en lugares públicos por la significación política. Estoy totalmente de acuerdo con los que han puesto la bandera palestina, pero de aquellos barros, estos lodos.
1
K
24
#12
WcPC
#1
Es como las leyes contra la kale borroka, que luego se aplicaron y se aplican en toda España con total discreción del policía o Guardia Civil de turno.
0
K
12
#14
wata
Es decir que se recibe un anónimo con amenazas sobre el uso de unas banderas de países que están reconocidos por la ONU y se cagan los de la Junta.
Llenaba el instituto de las banderas de la ONU a ver qué decían.
0
K
11
#6
laruladelnorte
IES Columela: "La enseñanza no puede ser cómplice del silencio"
Aprovechando esta carta recibida y la respuesta de la Junta de instarles a retirar las banderas, desde el IES Columela quieren reafirmar su compromiso con la paz, los derechos humanos y la justicia. "Nos posicionamos del lado de la dignidad, la vida y el respeto a los pueblos, pues la enseñanza no puede ser cómplice del silencio y nos negamos a mirar hacia otro lado mientras se comete un genocidio contra el pueblo palestino, han dicho contundentes.
Defender los derechos humanos nunca debe ser excluido del aprendizaje en las escuelas.
0
K
10
#9
Borgiano
Más razón para no quitarla. Pues anda que no hay banderas ucranianas en colegios públicos (en el de mis hijos sin ir más lejos) y a nadie con dos dedos de frente le parece mal.
0
K
8
#5
aupaatu
*
Bueno, siempre se pueden colocar las formas con los colores en otro orden, para saltase la norma.
Porque ya no será la bandera Palestina
0
K
8
#8
rafaLin
#5
Una sandía
0
K
11
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
