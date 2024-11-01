·
En el instituto de Badalona donde viven 400 migrantes a los que Albiol quiere echar: "Necesitamos vivienda, no racismo"
Los ocupantes, que la extrema derecha ya ha puesto en la diana, advierten de que su desalojo no solucionará el problema: "Buscaremos otro sitio porque no vamos a vivir en la calle"
23 comentarios
compartir
#1
DayOfTheTentacle
*
¿Porqué es racismo? ¿Si fueran de la misma "raza" que Albiol y los quisiera echar qué sería? cuando deshaucian a gente "blanca" no es racismo...
3
K
39
#4
plutanasio
#1
eso digo yo. Yo me acuerdo cuando desalojaron el Jhonny en madrid, al que estuve yendo una temporada cuando andaba por Madrid, y luego mi colega me dijo que lo habían desalojado y nadie dijo nada de racismo. Había unas pocas familias pero la mayoría eran punkis como mi colega.
Es la palabra comodín por lo visto.
0
K
11
#6
jonolulu
*
#1
Es racismo porque viene de un racista (y xenófobo)
0
K
13
#19
DayOfTheTentacle
#6
si fueran "blancos" qué sería?
0
K
10
#22
jonolulu
#19
El mundo de la piruleta que te estás montando
0
K
13
#7
Leon_Bocanegra
La miseria moral de la derechusma se abre paso, de la noticia a los comentarios.
1
K
23
#10
Javiersoler
*
#7
metelos en tu casa. Coge ves allí, invitas a 6, 7, 9, los que quepan. Sacos de dormir y arreando. Mejor que en la miseria de la mendicidad absoluta.
La puta calle no es un techo y que fácil es llamar chusma a los demás sin hacer putamente nada.
Coge e invita a 7 a tu casa, ayudalos.
Esto no es cuestión de sentimientos, de sentirse moralmente superior, es cuestión de actuar.
Ves allí y demuestra lo moralmente superior que eres metiendolso en tu casa, no con un comentario faltando el respeto a los demás.
1
K
12
#20
Leon_Bocanegra
*
#10
Ay ay mételos en tu casa. Ay ay.
0
K
9
#12
Connect
¿Alguien se imagina el ambiente que debe haber ahí con 400 personas sin papeles? Hace dos años apenas eran 100. Parece que hay un efecto llamada. Si no se para eso, quién se va a encontrar con los problemas es la gente de ese barrio. Es gente con muchos problemas, la mayoría por no decir todos, se los han encontrado, que no buscado (nadie se atraviesa medio mundo para meterse en problemas).
Pero de ahí a pedir una vivienda... Si hay gente en España, jóvenes sobre todo, esperando una desde hace años,y nunca llega, pues a estos del instituto sería surrealista que le dieran una. Entonces si que se iba a liar. En España y en Europa en general, tenemos un gravísimo problema de vivienda. Pedir una es mucho más que imposible.
1
K
21
#17
Javiersoler
#12
yo comprendo que no es fácil vivir en un país en depresión.
Yo mismo a pesar que no me puedo ni mover reventado a trabajar en un país "rico " no puedo permitirme una casa, comparto piso y lo odio, lo odio a muerte, pero es para lo que me alcanza.
Me pregunto si la parte de mi nómina que se destina a ayudas a gente que viene buscando una vida mejor se usará paga mejorar mi vida, me pregunto si tendría para un techo sin vivir con 5 desconocidos.
0
K
6
#2
Javiersoler
*
Entiendo que sois inmigrantes (paso de ese rollo de llamar a todos emigrantes para no ofender a echinique e Irene montero), entiendo que habéis venido buscando una vida mejor. Y si os habéis equivocado? Lo normal, un español en tu misma situación, en un país extranjero, mi recomendación seria contactar con la embajada de españa y regresar con su familia. Lo mismo para vosotros, contactado con vuestra embajada y regresad, aqui estáis en situación de mendicidad.
Esto no es un país rico, ni…
» ver todo el comentario
1
K
16
#3
Kantinero
En cualquier caso, si tienen que venir a España a una supuesta vida mejor, para malvivir ocupando un instituto con 400 personas más o en chabolismos (que están volviendo) es que España no era el destino correcto.
0
K
12
#5
aPedirAlMetro
*
#3
Quien quiere malvivir en una finca ocupada, cuando podria vivir en un lugar donde hay una guerra sanguinaria, eh!
Mira, te presento a Africa:
3
K
50
#8
Javiersoler
*
#5
y es la culpa de
#3
? La mayoría son del magreb, territorio que actualmente no está en guerra y no lo ha estado en los últimos 60 años al menos, si no es más.
Llegan diariamente pateras de gente de países que podrían mejorar si la mano de obra se quedará allí a trabajar, no mucho, pero mucho más que nada.
Sin embargo aquí estamos, supliendo un proboema de gente que no aporta, por que no trabajar es no aportar, que consume dinero de nuestra nómina, el dinero de los impuestos no aparece de la nada, sale de las nóminas y de un plus que pagamos por todo.
Y los mismos que están pagando esto viven en condiciones de mierda, ya no pueden ni alquilar un piso.
3
K
-5
#11
aPedirAlMetro
*
#8
"La mayoría son del magreb"
Dices que la mayoria de esos 400 son del magreb, fuente ?
"Llegan diariamente pateras de gente de países que podrían mejorar si la mano de obra se quedará allí a trabajar, no mucho, pero mucho más que nada."
Ya empezamos con las racistadas ?
Ahi te he dejao de leer.
Anda come negativo, y atragantate con el
0
K
11
#13
Javiersoler
#11
45 años en España.
2
K
-11
#15
aPedirAlMetro
*
#13
O sea
, bulo
.
Gracias por confirmarlo
Si, 45 años en España, pero ojala no estuvieses ni uno mas.
Gente como tu , sobra, sobra muchisimo.
2
K
11
#18
Javiersoler
*
#15
puedes irte allí, al magreb y disfrutar de las ventajas.
2
K
-11
#21
aPedirAlMetro
*
#18
y tu volver a la escuela, a ver si logran hacer algo contigo (y si no que tiren de la cadena... o que cojones que tiren de ella directamente, tan pronto te vean entrar asi nos hacen un favor a todos)
Racistadas las justas
0
K
11
#23
Hollywoodlandia
#15
bueno, puedes coger, demostrar que es un bulo y callarle la boca.
0
K
6
#9
Kantinero
#5
Y que me quieres decir con eso ?
Yo no he dicho que no tengan que emigrar he dicho que venir aquí a vivir en chabolas o debajo de puentes no es un destino acertado.
Y bueno de Argelia o Marruecos (con decenas de miles aquí) no escapas por escaramuzas
1
K
18
#14
vviccio
Problemas virtuales para ocultar los privilegios de los rentistas.
0
K
11
#16
julespaul
Los inmigrantes siempre hablan de racismo.
0
K
6
Ver toda la conversación (
23
comentarios)
