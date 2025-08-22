edición general
5 meneos
42 clics
La instalación de una enorme escultura de la Virgen en Jerez solivianta el debate patrimonial y religioso

La instalación de una enorme escultura de la Virgen en Jerez solivianta el debate patrimonial y religioso

la plataforma Laicistas de Jerez se ha sumado a la polémica para recordar que la ciudad cuenta con 295 calles o avenidas, 29 barrios o áreas con nombre religioso y 20 monumentos en la vía pública o elementos ornamentales en edificios públicos de esta temática. Por ello, consideran que la colocación de la Inmaculada “no es respetuosa con ese 40% de españoles que se consideran no creyentes”.

| etiquetas: religión , laicismo , secularizacion
4 1 0 K 51 politica
4 comentarios
4 1 0 K 51 politica
Esteban_Rosador #2 Esteban_Rosador
El monumento de una Inmaculada, que ha estado perdida 20 años, medirá más de cinco metros y afectará a la visión de un palacio protegido.

El ansia por colocar monumentos religiosos y poner nombres religiosos está aumentando a meduyda que disminuyen los creyentes.
1 K 28
Asimismov #3 Asimismov
Pero si en Europa ya tenemos una inmaculada úrsula Von Der Leyen:  media
0 K 12
#1 Leon_Bocanegra
Bueno, mientras no la pongan en un polideportivo...
0 K 11
#4 luckyy
Basta ya de significar el patrimonio público con estas mierdas. No hay cerró que destaque que no le pongan alguna de cruz o escultura cristiana
0 K 8

menéame