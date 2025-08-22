La instalación de una enorme escultura de la Virgen en Jerez solivianta el debate patrimonial y religioso

la plataforma Laicistas de Jerez se ha sumado a la polémica para recordar que la ciudad cuenta con 295 calles o avenidas, 29 barrios o áreas con nombre religioso y 20 monumentos en la vía pública o elementos ornamentales en edificios públicos de esta temática. Por ello, consideran que la colocación de la Inmaculada “no es respetuosa con ese 40% de españoles que se consideran no creyentes”.