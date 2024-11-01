edición general
La inspectora de Hacienda, ante la jueza sobre la pareja de Ayuso: “Como tenía muchos beneficios hizo facturas falsas”

elDiario.es accede a la declaración en el juzgado de las peritos de Hacienda que descubrieron el fraude fiscal de Alberto González Amador: “Hace la regularización cuando ya le ha pillado la Agencia Tributaria”.

fareway #1 fareway
Angelito... le sobraban los beneficios...
iñakiss #3 iñakiss
#1 es lo que tiene cuando le toca tener que bajar a bucear bajo las sábanas de ayuso.
pitercio #2 pitercio *
- Uy, perdone, que me han pillado robando el banco, pero lo devuelvo y tan amigos ¿no?
Mikhail #4 Mikhail
#2 No seas tan duro con él que fue sólo un despiste. Quince veces, dos años seguidos... :palm:
#5 jaramero
#2 más bien, robó el banco hace años, obtuvo beneficio con ese dinero y con devolverlo con 0% de interés pretende quedar tan amigos...

Eso sí, tú persona normal, te equivocas en la declaración por unos cientos de euros y en menos de un mes te ponen una multa que te jode la economía para todo el año.

Este elemento debería estar en la cárcel y devolver con intereses lo debido, además de un multazo mayor que la cantidad defraudada.
