La inspectora de Hacienda, ante la jueza sobre la pareja de Ayuso: “Como tenía muchos beneficios hizo facturas falsas”

elDiario.es accede a la declaración en el juzgado de las peritos de Hacienda que descubrieron el fraude fiscal de Alberto González Amador: “Hace la regularización cuando ya le ha pillado la Agencia Tributaria”.
Eso sí, tú persona normal, te equivocas en la declaración por unos cientos de euros y en menos de un mes te ponen una multa que te jode la economía para todo el año.
Este elemento debería estar en la cárcel y devolver con intereses lo debido, además de un multazo mayor que la cantidad defraudada.