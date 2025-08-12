edición general
El inspector de la Policía Nacional detenido, al llegar al registro de su vivienda: «Toda la vida trabajando en esta mierda para que me tratéis así»

El inspector de la Policía Nacional detenido, al llegar al registro de su vivienda: «Toda la vida trabajando en esta mierda para que me tratéis así»  

Faustino Nogales, exjefe de Estupefacientes, se ha mostrado visiblemente alterado y ha propinado insultos a los agentes. «No quiero prensa, no quiero prensa», esas han sido las primeras palabras de Faustino Nogales al salir esposado del vehículo que le llevaba a su vivienda para que fuera registrada. El inspector de la Policía Nacional, exjefe del Gruopo II de Estupefacientes de Mallorca y detenido ayer en una operación contra el blanqueo de capitales y tráfico de drogas, ha llegado a su domicilio alrededor de las 07:00 horas.

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Usted no sabe quién soy yo xD
#2 Tronchador.
#1 Tiene que dar un gustazo detener a alguien así que debe ser orgásmico.
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
#2 imaginate… me encantaría
berkut #22 berkut *
#2 No te creas. Puede ser un marrón importante. Y no te digo si acaban absolviendo o condenando a una pena ridícula (que es lo más probable)

La mayoría de la gente no es capaz de imaginar el poder que tiene el narcotráfico y cómo influye en la policía, en el sistema judicial, en la economía y en la vida en general de cualquier país con un alto nivel de consumo o tráfico de drogas.

El caso de este jefe de narcóticos es un buen ejemplo, pero aun con todo, es una pieza más del sistema.
thoro #41 thoro
#22 Leyendo por otro medio de comunicación:
“Es uno de los policías que más personas ha detenido en Mallorca, un agente de los de métodos antiguos, de pasar mucho tiempo en la calle”, cuenta una persona que conoce de primera mano el trabajo de Nogales en la Policía Nacional y que se mostraba muy sorprendido por su detención.


Si no han dicho ya si han encontrado algo, con lo que les gusta fardar de mesa llena de cartelitos y billetes, es que mucho no tienen contra el.

De momento lo considero Policía turbio, pero no, policía corrupto. (A la espera de nuevas pruebas)
frg #46 frg
#41 Si estaba es el grupo de estupefacientes ya te digo yo que manejar maneja.

Alguna vez coincidí con el comisario de mi ciudad del mismo grupo y sus colegas en un tugurio. Ni me atreví a ir al baño, porque lo mismo me invitaban a lo mismo, o se enfadaban por ver como se "ponían".
reali #42 reali
#22
Toda la razón, seguro q termina en condenas ridiculas, huele muy mal.
Lo destituyen de jefe hace un año dandole tiempo para poder preparar la defensa y a la hora de detenerlo ya no es jefe...puede ser q me equivoquem, no sé...raro raro.
Thornton #14 Thornton
#1 ¡Que somos compañeros, coño! :-D
TripleXXX #19 TripleXXX
#1 ¿Usted sabe quien es mi padre?

Ni idea, pregunta a tu madre que lo mismo se acuerda.
DarthMatter #49 DarthMatter
#1 ... ¡soy compañero, coño!
#13 UNX
#8 Vaya, dando consejos desde su pedestal moral...
berkut #35 berkut
#13 No, haciendo parte del trabajo por el que le pagaban sus auténticos jefes: demonizar la legalización
letra #21 letra
#8 Antológico. La hemeroteca es un arma demoledora que apenas se usa en esta sociedad de gente que no quiere mirar atrás.
berkut #27 berkut
#8 Dios santo! Te votaría MIL VECES!!


:eli: :eli: :eli: :eli: :eli:
#31 To_lo_loco
#8 “la deslegalización sería una catástrofe”, para sus ganancias. Y así con todos los hijos de puta que sé enriquecen con las drogas.
1 K 18
kinz000 #33 kinz000
#8 legalizar? Y mis negocios que?
Pedro_Bear #39 Pedro_Bear
#8 Llena de joyas la entrevista.

El que no paga se va detenido. Menudo mafia.  media
Apotropeo #5 Apotropeo
" toda la vida trabajando en esta mierda".
Entiendo que por " mierda" se refiere a la farlopa.
imagosg #38 imagosg
#5 Creen que ser madero te da derecho a traficar y que le hagan la vista gorda en éstos "casos" ...
Pero que lo creen de verdad, viven en su mundo Torrente..
frg #50 frg
#38 El problema es que suele ser verdad. Si has tenido contacto con el mundo del narcotráfico siempre acabas encontrando a policías y similares "haciendo negocio", pero en la cárcel acaban todos los demás y pocos y ninguno como el de la noticia. Parece que tienen todos "demasiada suerte".
letra #4 letra
No llamaba la atención con ese chalet en Mallorca que sale en la foto. "Toda la vida trabajando", dice el criminal este. Habría que ahorcarlo.
Ransa #11 Ransa
#4 debería ser como en china, la corrupción pública pena de muerte, lo digo en serio. En un cáncer
letra #18 letra *
#11 Totalmente de acuerdo. No hay mayor delito que el que se comete contra el conjunto de la población. Todo el que jure o prometa un cargo que sepa a lo que atenerse.
#28 tpm1
#11 No le olvides la otra cara de la moneda, la mejor manera de cargarte a disidentes al régimen con la excusa de que han sido corruptos.
frg #47 frg
#28 No es el caso que nos ocupar.
berkut #34 berkut
#11 Para empezar, este video debería salir en los grandes medios y con la cara bien visible del tipo.

Sencillamente no va a pasar.
z3t4 #45 z3t4
#11 en china solo ahorcan a los que no llenan los sobres adecuados, o cuando incomodan a los que reciben sobres.
Y ahorcan a muchos otros con la escusa que no deberían.
Ankor #15 Ankor
El caso aislado de la semana.
javiy #17 javiy *
Bueno, en contra de lo redactado yo no oigo “Venga hombre, me cago en Dios, cómo me hacéis esto» sino (cuando le dicen que hay prensa) “como hacéis eso” para continuar
- Lo primero que tiene que hacer constar la Secretaria (Letrada de la
administración de Justicia se entiende) es eso, hay dos secretos de sumario

A ver si la operación va a tener vicios de nulidad precisamente por esa filtración
letra #23 letra
#17 Pues lo harán por eso. "Errores de forma" y el tipo sale en en dos años. Nunca tiran de la manta, siempre se "arregla" la cosa con alguien que se equivocó, lo siento, no volverá a ocurrir.
berkut #36 berkut
#17 #23 Es una pena, pero así es. Puede que el soplo a un medio como "últimahora" forme parte de la estrategia.

Es realmente penoso.
#6 daniMate
En España hay gran corrupción política pero apenas hay nada de corrupción administrativa o funcionario (que suele ser demoledora en otros países) con excepción de la policía. Cada vez más implicada en abusos de poder, corrupción, trafico de cositas, extorsión, etc (será por eso que son mucho españoles y muy españoles???)
#12 aletmp
#6 que no hay corrupcion administrativa? perdona?

empezando por ayuntamientos, diputaciones, trafico, seguridad social, universidades... no se que administracion está limpia, la verdad.
#29 daniMate
#12 no vas a encontrar muchos funcionarios corruptos. Si cargos políticos a punta pala.
Es una gran diferencia

Aquí no te cobran mordida por hacerte trámites
#40 BurraPeideira_ *
#29 Aquí está totalmente normalizado que un médico amigo te agilice una cita, hasta hace bien poco las farmacéuticas les pagaban viajes a todo trapo para que recetaran sus medicamentos... Tribunales de oposición sobre todo municipales que hacen el paripé de lo lindo, en las diputaciones más de lo mismo...La corrupción de baja intensidad está muy normalizada.
letra #20 letra
#6 Y ¿cómo te crees que montan estos sus redes para que no les toque ni Cristo? ¿Quieres que veamos la declaración de la renta de este pájaro?
berkut #24 berkut
#6 Me acabas de levantar de la siesta, de golpe. Creo que no voy a necesitar ni ducha...
berkut #32 berkut *
#6 Simplemente, hazte una reflexión:

Dónde trabajaban la mayoría de políticos españoles antes de ejercer en la política?
#44 daniMate
#32 dime si te han cobrado mordida por hace algún trámite? Y si, los cargos políticos son corruptos. Pero los funcionarios no suelen jugársela por las migajas que les dejarian los cargos

Si no vete a México, Colombia, etc donde te van a clavar en cada trámite.
berkut #48 berkut *
#44 En serio quieres que México o Colombia sean nuestras varas de medir?
#51 daniMate
#48 no, te digo que diferencies entre corrupción política y administrativa.
De momento en España los casos de corrupción en funcionarios los encuentras cada vez más en la policía.
Es lo que quería decir

Que es un pena que los que deben defender la ley sean los que se pringan con drogas , trata y trafico de cosas.

Y que es una deriva peligrosa.
Quizás se llega a eso porque nos gusta votar políticos corruptos y esto puede irse extendiendo hasta que te pidan dinero por darte citas, hacerte trámites o ponerte notas en el cole.
earthboy #16 earthboy *
Las unidades de estupefacientes son como esas grúas con peluches de las ferias, pero las de los niños pequeños. Las que siempre dan premio.
TripleXXX #26 TripleXXX
En Málaga hubo un caso famoso donde estaba involucrado un picoleto con un pedazo de chalet que parecía un castillo medieval, un circuito de velocidad y montones de cosas que, supuestamente, había pagado con su sueldo y con un desguace que tenía.

Al final la historia terminó como el rosario de la aurora, picoletos y colombianos disparando a nacionales o picoletos, no recuerdo, desde un chalet con un león de mascota...

En la sexta hicieron dos capítulos de Equipo de Investigación sobre el tema.
Yuiop #7 Yuiop
Faustino me lleva a jugar al casino
Faustino me invita a comer langostinos
Me gusta verle gritar
Con su aire de cretino
Faustino es...
Otro aislandés.
kinz000 #25 kinz000
Parece que está jodío el narco
uyquefrio #9 uyquefrio
¿Otro supermadero? :shit:
tricionide #43 tricionide
el sueldo del inspector no da para pagarse un piso
tommyx #37 tommyx
De este se dice el nombre, pero cuando son empresas todo es un misterio, curioso
#30 Contubernio
Otro caso aislado, circulen, que no hay nada que ver.
