El inspector de la Policía Nacional detenido, al llegar al registro de su vivienda: «Toda la vida trabajando en esta mierda para que me tratéis así»  

Faustino Nogales, exjefe de Estupefacientes, se ha mostrado visiblemente alterado y ha propinado insultos a los agentes. «No quiero prensa, no quiero prensa», esas han sido las primeras palabras de Faustino Nogales al salir esposado del vehículo que le llevaba a su vivienda para que fuera registrada. El inspector de la Policía Nacional, exjefe del Gruopo II de Estupefacientes de Mallorca y detenido ayer en una operación contra el blanqueo de capitales y tráfico de drogas, ha llegado a su domicilio alrededor de las 07:00 horas.