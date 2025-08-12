El inspector de la Policía Nacional detenido, al llegar al registro de su vivienda: «Toda la vida trabajando en esta mierda para que me tratéis así»  

Faustino Nogales, exjefe de Estupefacientes, se ha mostrado visiblemente alterado y ha propinado insultos a los agentes. «No quiero prensa, no quiero prensa», esas han sido las primeras palabras de Faustino Nogales al salir esposado del vehículo que le llevaba a su vivienda para que fuera registrada. El inspector de la Policía Nacional, exjefe del Gruopo II de Estupefacientes de Mallorca y detenido ayer en una operación contra el blanqueo de capitales y tráfico de drogas, ha llegado a su domicilio alrededor de las 07:00 horas.
La mayoría de la gente no es capaz de imaginar el poder que tiene el narcotráfico y cómo influye en la policía, en el sistema judicial, en la economía y en la vida en general de cualquier país con un alto nivel de consumo o tráfico de drogas.
El caso de este jefe de narcóticos es un buen ejemplo, pero aun con todo, es una pieza más del sistema.
“Es uno de los policías que más personas ha detenido en Mallorca, un agente de los de métodos antiguos, de pasar mucho tiempo en la calle”, cuenta una persona que conoce de primera mano el trabajo de Nogales en la Policía Nacional y que se mostraba muy sorprendido por su detención.
Si no han dicho ya si han encontrado algo, con lo que les gusta fardar de mesa llena de cartelitos y billetes, es que mucho no tienen contra el.
De momento lo considero Policía turbio, pero no, policía corrupto. (A la espera de nuevas pruebas)
Alguna vez coincidí con el comisario de mi ciudad del mismo grupo y sus colegas en un tugurio. Ni me atreví a ir al baño, porque lo mismo me invitaban a lo mismo, o se enfadaban por ver como se "ponían".
Toda la razón, seguro q termina en condenas ridiculas, huele muy mal.
Lo destituyen de jefe hace un año dandole tiempo para poder preparar la defensa y a la hora de detenerlo ya no es jefe...puede ser q me equivoquem, no sé...raro raro.
Ni idea, pregunta a tu madre que lo mismo se acuerda.
El que no paga se va detenido. Menudo mafia.
Entiendo que por " mierda" se refiere a la farlopa.
Pero que lo creen de verdad, viven en su mundo Torrente..
Sencillamente no va a pasar.
Y ahorcan a muchos otros con la escusa que no deberían.
- Lo primero que tiene que hacer constar la Secretaria (Letrada de la
administración de Justicia se entiende) es eso, hay dos secretos de sumario
A ver si la operación va a tener vicios de nulidad precisamente por esa filtración
Es realmente penoso.
empezando por ayuntamientos, diputaciones, trafico, seguridad social, universidades... no se que administracion está limpia, la verdad.
Es una gran diferencia
Aquí no te cobran mordida por hacerte trámites
Dónde trabajaban la mayoría de políticos españoles antes de ejercer en la política?
Si no vete a México, Colombia, etc donde te van a clavar en cada trámite.
De momento en España los casos de corrupción en funcionarios los encuentras cada vez más en la policía.
Es lo que quería decir
Que es un pena que los que deben defender la ley sean los que se pringan con drogas , trata y trafico de cosas.
Y que es una deriva peligrosa.
Quizás se llega a eso porque nos gusta votar políticos corruptos y esto puede irse extendiendo hasta que te pidan dinero por darte citas, hacerte trámites o ponerte notas en el cole.
Al final la historia terminó como el rosario de la aurora, picoletos y colombianos disparando a nacionales o picoletos, no recuerdo, desde un chalet con un león de mascota...
En la sexta hicieron dos capítulos de Equipo de Investigación sobre el tema.
