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El insólito vídeo grabado en la autovía A-7 de Almería: una mujer en patinete

El insólito vídeo grabado en la autovía A-7 de Almería: una mujer en patinete  

Los coches circulan a velocidad de autovía cuando, al fondo del arcén, aparece una figura imposible de encajar en la escena: una mujer subida a un patinete eléctrico avanzando por la A-7 junto al tráfico. El conductor que la graba se asombra al acercarse y dentro del coche empiezan las reacciones de sorpresa al comprobar que el patinete circula en plena autovía, a pocos metros de coches y camiones, en un tramo próximo a la salida de Roquetas de Mar sur. El vídeo, grabado desde el interior de un vehículo en movimiento, muestra a la mujer...

| etiquetas: autovía , almería , patinete
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4 comentarios
6 1 0 K 74 actualidad
Pacman #2 Pacman
Insólito para quien no viva ahí. Para los vecinos es pan nuestro de cada día.
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powernergia #4 powernergia
Pues anda que no hay bicicletas, ciclomotores y otros vehículos lentos circulando por autovías, legalmente, y con la misma diferencia de velocidad.
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CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
comprando papeletas para que le den el segundo premio de darwin, y luego pasa lo que pasa
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taSanás #3 taSanás
Insólito? Hace ya bastantes años que detuvieron a un tetrapléjico que se había escapado con la silla de ruedas eléctrica para ir al putivlub

Lo del patinete es nah
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menéame