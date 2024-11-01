El insólito vídeo grabado en la autovía A-7 de Almería: una mujer en patinete  

Los coches circulan a velocidad de autovía cuando, al fondo del arcén, aparece una figura imposible de encajar en la escena: una mujer subida a un patinete eléctrico avanzando por la A-7 junto al tráfico. El conductor que la graba se asombra al acercarse y dentro del coche empiezan las reacciones de sorpresa al comprobar que el patinete circula en plena autovía, a pocos metros de coches y camiones, en un tramo próximo a la salida de Roquetas de Mar sur. El vídeo, grabado desde el interior de un vehículo en movimiento, muestra a la mujer...