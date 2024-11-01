edición general
El insólito origen medicinal de uno de los condimentos más consumidos del mundo, el Ketchup

Hoy el ketchup es sinónimo de complemento para hamburguesas, patatas fritas o perritos calientes. Está presente en más del 97% de los hogares estadounidenses y se ha convertido en un componente básico en cualquier local de comida rápida del mundo. Sin embargo, lo que en la actualidad es un condimento o aderezo de comida rápida tuvo un pasado muy distinto: fue promocionado como medicina, recetado por médicos y vendido incluso en pastillas como cura para diversas dolencias de salud.

