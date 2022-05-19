edición general
La insinuación sexual oculta de la historia del arte: La comadreja  

"Estas criaturas a menudo aparecen en los retratos renacentistas de mujeres nobles de alto rango", señala la historiadora del arte Dra. Chelsea Nichols , quien notó las pistas ocultas a simple vista, revelando "un fascinante lenguaje de simbolismo sexual". Durante mucho tiempo, tuvimos ideas bastante extrañas sobre las comadrejas. A pesar de su codiciado pelaje de armiño, su comportamiento reproductivo, incomprendido, fue tan vilipendiado que durante siglos dio pie a historias de inmoralidad y desviación

#1 cocococo
En los cuadros esos la comadreja tiene más pinta de humana que las humanas.
