La insinuación sexual oculta de la historia del arte: La comadreja  

"Estas criaturas a menudo aparecen en los retratos renacentistas de mujeres nobles de alto rango", señala la historiadora del arte Dra. Chelsea Nichols , quien notó las pistas ocultas a simple vista, revelando "un fascinante lenguaje de simbolismo sexual". Durante mucho tiempo, tuvimos ideas bastante extrañas sobre las comadrejas. A pesar de su codiciado pelaje de armiño, su comportamiento reproductivo, incomprendido, fue tan vilipendiado que durante siglos dio pie a historias de inmoralidad y desviación