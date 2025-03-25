·
1
meneos
9
clics
Inquilinos para siempre: el 80% no heredará una vivienda que le permita abandonar el alquiler
La precariedad económica y la desigualdad patrimonial se esconden detrás de un colectivo que no ha parado de crecer y que hoy se ha convertido en ambulante
vivienda
,
alquiler
,
españa
19
actualidad
1 comentarios
#1
NPCMeneaMePersigue
Hay que tirarles a los estadounidenses en internet
Son los que suben los precios
www.eleconomista.es/vivienda-inmobiliario/noticias/13312111/04/25/la-c
Y son los que mas casas se llevan
www.levante-emv.com/economia/2025/03/25/ciudadanos-estados-unidos-lanz
Los mayores rentistas de Madrid
www.nytimes.com/2025/04/25/realestate/spain-rents-prices-homes.html
Les tiramos hate en internet, no vienen, se hunde la demanda, bajan precios, con este ha funcionado bien
0
K
19
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
