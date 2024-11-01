Las innovaciones más importantes en materia de software [ENG]

Son demasiadas las personas que confunden las innovaciones en software con otros factores, como el aumento de la velocidad del hardware informático y de red. Este artículo pretende aclarar esta confusión identificando las innovaciones más importantes en software, descartando los avances en hardware y los productos que no incorporaban innovaciones significativas en este ámbito. El artículo presenta sus criterios para determinar cuáles son las innovaciones en software más importantes y sus fuentes, describe las propias innovaciones...