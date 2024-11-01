·
3
meneos
45
clics
Los Inmortales, estirando lo eterno (SmokerWolf)
SmokerWolf analiza la saga de Los Inmortales (Highlander) comenzada en 1986.
ocio
4 comentarios
#1
Brill
Las desventuras que pasaron rodando la segunda parte siguen superando en interés al resto de la saga.
Y eso que la IV y la serie de TV noventera tienen su gracia.
0
K
10
#2
SeñorPresunciones
#1
No sabía que existía una IV entrega. Habrá que buscarla a ver.
0
K
12
#3
Brill
#2
Es esta:
www.filmaffinity.com/es/film594820.html
También hay una quinta (Los inmortales: El origen) que te recomiendo evitar por el bien de tu salud mental.
1
K
22
#4
SeñorPresunciones
#3
Trataré de evitar la V pero seguro que si veo la VI acabaré cayendo por mera curiosidad.
0
K
12
