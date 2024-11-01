edición general
Los Inmortales, estirando lo eterno (SmokerWolf)

Los Inmortales, estirando lo eterno (SmokerWolf)  

SmokerWolf analiza la saga de Los Inmortales (Highlander) comenzada en 1986.

Brill #1 Brill
Las desventuras que pasaron rodando la segunda parte siguen superando en interés al resto de la saga.

Y eso que la IV y la serie de TV noventera tienen su gracia.
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
#1 No sabía que existía una IV entrega. Habrá que buscarla a ver.
Brill #3 Brill
#2 Es esta: www.filmaffinity.com/es/film594820.html

También hay una quinta (Los inmortales: El origen) que te recomiendo evitar por el bien de tu salud mental.
SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones
#3 Trataré de evitar la V pero seguro que si veo la VI acabaré cayendo por mera curiosidad.
