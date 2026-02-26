La inminente amnistía migratoria en España sobrecarga los servicios y deja a los solicitantes en apuros (ENG)

El gobierno español ha anunciado que la campaña se extenderá desde principios de abril hasta junio, pero ha proporcionado pocos detalles sobre el proceso de solicitud o la documentación requerida. El Ministerio indicó en su sitio web en enero que no se había asignado presupuesto ni personal adicional para el aumento previsto de solicitudes. “Nuestras oficinas están completamente saturadas. Si no hay más personal, si no hay refuerzo tecnológico, sin más dinero, esto es imposible”