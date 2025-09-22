edición general
2 meneos
17 clics

Inmigrantes de segunda generación, los españoles nacidos de extranjeros: el sector de la población donde los hijos sí viven mejor que sus padres

Un estudio de Funcas analiza la evolución socioeconómica de los descendientes de extranjeros latinoamericanos, africanos y europeos del Este respecto a sus progenitores y nativos. El mercado laboral español cuenta con cerca de cinco millones de ocupados procedentes del extranjero. La mayoría de ellos se encuentran en sectores esenciales y difíciles de completar con la mano de obra nacional, pues se encargan de ocupaciones menos cualificadas y con condiciones laborales más precarias.

| etiquetas: hijos de inmigrantes , segunda generacion , viven mejor que sus padres
2 0 1 K 25 cultura
4 comentarios
2 0 1 K 25 cultura
rob #3 rob
El titular no puede dar más asco.
1 K 24
#2 Agrimensor
los nuevos boomers, pero de segunda división
1 K 17
u_1cualquiera #1 u_1cualquiera
Será para ellos como los 80 para los que somos Generación X y vivíamos en extrarradio. Si te alejas de pandillas y droga, y aprovechas la educación pública, vivirás mejor que tus padres. Lo digo en relativo (es decir, respecto a sus padres). Desgraciadamente no veo que vaya a pasar en general, por muchos estudios y másters :wall: :-(
0 K 10
#4 encurtido
#1 O los que nuestros padres cambiaron el campo por la ciudad de adultos.
0 K 7

menéame