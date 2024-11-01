edición general
11 meneos
27 clics
Inmigrantes africanos contra el fuego en A Gudiña (Ourense) para ayudar a salvar el pueblo

Inmigrantes africanos contra el fuego en A Gudiña (Ourense) para ayudar a salvar el pueblo

«Eran tres. Según bajamos del coche, nos vieron coger los batefuegos y nos dijeron si teníamos más», recuerda este gudiñense, que quiere dar voz a la labor que hicieron sus más recientes vecinos. Como no había batefuegos extra, los tres jóvenes improvisaron sus propias herramientas con otras plantas que encontraron. Se colocaron en fila con el resto de vecinos y, ataviados con gorras, guantes y unas mascarillas que les dio José Luis, la emprendieron con fuerza contra las llamas. «Apagaban todo con el físico que tienen», explica.

| etiquetas: incendios , galicia , inmigración , a gudiña
9 2 1 K 116 actualidad
4 comentarios
9 2 1 K 116 actualidad
camvalf #1 camvalf
No entiendo sorpresa, entre los inmigrantes estoy seguro que son más los que vienen a buscar curro con el que prosperar y si es necesario arrimar el hombro a apagar un fuego que amenaza su pueblo que el que viene a delinquir.
5 K 78
azathothruna #2 azathothruna
#1 Para los ezpañistanies patrios, cualquier no caucausico es enemigo
0 K 12
camvalf #3 camvalf
#2 pues la llevan claro, pocos caucásicos puro hay por estas tierras.
1 K 21
EsUnaPreguntaRetórica #4 EsUnaPreguntaRetórica
#3 El tal Topuria supongo :roll:
0 K 13

menéame